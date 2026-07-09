लॉर्ड्स टेस्ट में जीत क्यों है जरूरी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया जवाब

भारत और इंग्लैंड की महिला टीम शुक्रवार से ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने होगी. लॉर्ड्स में पहला पुरुष टेस्ट मैच होने के बाद वहां पहला महिला टेस्ट मैच आयोजित होने में 142 साल लग गए जिससे यह मैच मील का पत्थर बन गया है. मैच से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट को अपनी टीम के लिए ‘बहुत बड़ा पल’ बताते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित मैदान पर जीत ना केवल टी20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने की निराशा को मिटाने में मदद करेगी बल्कि टीम के इतिहास में एक यादगार उपलब्धि भी बन जाएगी.

इंग्लैंड एवं वेल्स में टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण से भारत के बाहर होने के बाद प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर जीत टीम का मनोबल बढ़ाने में अहम साबित हो सकती है. हरमनप्रीत ने भी इसे माना और कहा कि इस मैदान पर जीत टीम के लिए एक यादगार पल होगा.

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‘हम वह आत्मविश्वास वापस ला सकते हैं’

भारतीय कप्तान ने मैच से पहले मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि अगर हम यह टेस्ट जीतते हैं तो यह टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि टी20 विश्व कप के बाद हर कोई बहुत दुखी था कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए. हरमनप्रीत ने कहा, कुछ मौकों पर हमने अच्छा खेला लेकिन दुर्भाग्य से एक टीम के तौर पर हम (टी20 विश्व कप में) उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इस टेस्ट मैच के जरिए हम कई चीजों की भरपाई कर सकते हैं, हम वह आत्मविश्वास वापस ला सकते हैं, तब आप बहुत मजबूत महसूस करते हैं,आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी टीम हैं.

‘यह टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अहम है’

हरमनप्रीत ने उम्मीद जताई कि लॉर्ड्स टेस्ट टीम के लिए एक नई शुरुआत होगी और हर खिलाड़ी योगदान देगा जिससे कि इस ऐतिहासिक मैच को यादगार बनाया जा सके.उन्होंने कहा, कभी-कभी जब चीजें आपके मन-मुताबिक नहीं होती तो आप थोड़ा निराश महसूस करते हैं, इसलिए, मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अहम है,अगर हम मिलकर खेलें, एक-दूसरे का साथ दें और अपनी टीम को जीत दिलाएं तो मुझे लगता है कि यह जीत हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला सकती है, साथ ही इससे हमें आने वाली प्रतियोगिताओं में भी काफी मदद मिलेगी.

हरमनप्रीत ने कहा कि लॉर्ड्स में खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है और पूरी टीम इस ऐतिहासिक मौके को लेकर उत्साहित थी. उन्होंने यह भी माना कि उन्हें हैरानी हुई कि यह प्रतिष्ठित मैदान अपना पहले महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है.

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‘लॉर्ड्स में खेलना एक सपना था, हमें यह मौका मिला’

उन्होंने कहा,यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा पल है, एक कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर मैं इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, मुझे लगता है कि बचपन में हम सभी टेस्ट मैच खेलने का सपना देखते हैं और लॉर्ड्स में खेलना भी उन्हीं सपनों में से एक है, मैं बहुत खुश हूं कि हमें यह मौका मिला, बाकी लड़कियां भी बहुत उत्साहित हैं और एक टीम के तौर पर हम इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

‘मुझे इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है’

हरमनप्रीत ने कहा, हम बात कर रहे थे कि इतने सालों बाद यह मैच होने जा रहा है और हमें यह महसूस करने में इतने साल लग गए कि महिलाएं भी लॉर्ड्स टेस्ट मैच का हिस्सा बन सकती हैं, मेरा मतलब है कि मुझे यह जानकर हैरानी हुई, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन, हां, यह एक शानदार मौका है, मैं बस यही सोचती हूं कि शायद देर हो गई है लेकिन बहुत देर नहीं हुई है, मैं अब भी खेल रही हूं और मुझे इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है.

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‘लाल गेंद के क्रिकेट में ढलना चुनौतीपूर्ण होगा’

हरमनप्रीत ने माना कि महिलाओं के टेस्ट मैच कम होने की वजह से लाल गेंद के क्रिकेट में ढलना चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में खेलने का उत्साह टीम को इस मौके पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि उन्होंने माना कि यह फैसला आखिरकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और संबंधित राष्ट्रीय बोर्डों पर निर्भर करता है.

हरमनप्रीत ने कहा, क्रिकेटर के तौर पर हम निश्चित रूप से कई टेस्ट मैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उच्च अधिकारियों का फैसला है,मुझे लगता है कि अब तक मैंने उतार-चढ़ाव देखे हैं और मैंने इतने वर्षों में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ते देखा है, मुझे लगता है कि हम सही हाथों में हैं और वे (बोर्ड) ही इस पर फैसला करने के लिए सही लोग हैं.

‘चरणी हमारी अहम गेंदबाजों में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं’

विश्व कप में भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाजी रहीं बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. हरमनप्रीत ने कहा कि उन्हें इस युवा खिलाड़ी से बहुत उम्मीदें हैं.उन्होंने कहा,चरणी हमारी अहम गेंदबाजों में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने टी20 विश्व कप में किया और उससे पहले भी करती रही हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने टीम को यह भरोसा दिलाया है कि वे उन अहम ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. हरमनप्रीत ने कहा, जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तो वह हमेशा टीम के लिए तैयार रहती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि टीम में ऐसे खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है, उनके जैसे खिलाड़ी मुझे भी एक कप्तान के तौर पर बहुत आत्मविश्वास देते हैं.