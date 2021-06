वेस्टइंडीज के बल्लेबाज नक्रुमाह बोनर (Nkrumah Bonner) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैंट लूसिया में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दौरान सिर पर गेंद लगने की वजह से मुकाबले से बाहर हो गए हैं।

मैच के पहले दिन जब बोनर बल्लेबाजी कर रहे थे तो प्रोटियाज तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया की गेंद उनके हेलमेट से टकराई थी। इसके कारण अब वो पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

#WIvSA Nkrumah Bonner is currently concussed after receiving a blow to his helmet in the 1st innings

Kieran Powell replaces him in the field #WIvSA pic.twitter.com/MjjEugUvrD

— Windies Cricket (@windiescricket) June 10, 2021