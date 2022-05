वेस्टइंडीज के विश्व विजेता कप्तान डेरेन सैमी (Daren Sammy) को पाकिस्तान ने सम्मानित किया है. सैमी को पाकिस्तान ने अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘सितारा-ए-पाकिस्तान’ से नवाजा है. सैमी ने सोमवार को पुरस्कार प्राप्त कर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर समारोह की तस्वीरें ट्वीट कीं हैं.

डेरेन सैमी ने 30 मई को पुरस्कार प्राप्त करते हुए एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, “मुझे वहां सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला. यह गर्व का क्षण है.”

सैमी का प्रतिनिधित्व करने वाली पीएसएल फ्रेंचाइजी पेशावर जाल्मी के अध्यक्ष जावेद अफरीदी ने ट्वीट किया, “बधाई सैमी भाई. पाकिस्तान क्रिकेट पुनरुद्धार के लिए आपका योगदान सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा और हमारे दिल में हमेशा के लिए रहेगा.”

