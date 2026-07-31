वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच डैरेन सैमी और तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के बीच तकरार बढ़ गई है. अल्जारी जोसेफ ने डेरेन सैमी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ के लिए सिलेक्शन से इनकार कर दिया था. जोसेफ ने कहा, हेड कोच की बातें “विवादास्पद और बिना संदर्भ की” थीं.

एंटीगुआ ऑब्जर्वर के ‘गुड मॉर्निंग जोजो स्पोर्ट्स शो’ पर जोसेफ ने कहा, मेरी और हेड कोच की बातचीत हुई थी, मैंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से भी बात की थी और अगर आप क्रिकेट वेस्टइंडीज का बयान देखें तो उसमें ‘निजी कारणों’ का ज़िक्र था. मिस्टर सैमी लंबे समय से इस खेल से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उस बयान का क्या असर होगा, इसलिए सच कहूं तो उनके बयान के बारे में मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि उस बयान का क्या असर होगा और उससे जनता के बीच कैसी बात फैलेगी.

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मैं एक प्रोफेशनल हूं, इसलिए मैं अपना काम करूंगा: जोसेफ

बता दें कि 23 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान किया गया था और क्रिकेट वेस्टइंडीज के बयान के मुताबिक, जोसेफ निजी कारणों से उपलब्ध नहीं थे. जोसेफ ने कहा, मैं एक प्रोफेशनल हूं, इसलिए मैं अपना काम करूंगा, मैं वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं डेरेन सैमी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए रिश्तों के मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

‘सैमी का बयान अपने आप में विवादास्पद है और बिना संदर्भ के है’

अल्जारी जोसेफ ने साफ़ किया कि उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से वह भारत और न्यूज़ीलैंड के दौरे पर नहीं जा पाए थे, हालांकि वह इस साल जून में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों के लिए वापसी कर पाए थे, इस चोट ने उन्हें सावधान कर दिया था, वह लगभग एक साल तक खेल से दूर रहे थे. जोसेफ ने कहा, ज़ाहिर है, मैं पूरे एक साल तक बाहर रहा हूं, दूसरे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद मैंने इतने लंबे समय तक इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला है, मुझे पता था कि मेरा शरीर एक और टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, वह बयान अपने आप में विवादास्पद है और बिना संदर्भ के है.

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‘मैं डेरेन सैमी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं’

जोसेफ़ ने कहा, मैं वेस्टइंडीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं डेरेन सैमी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए रिश्तों के मामले में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहां दोस्त बनाने नहीं जाता, मैं वहां काम करने और वेस्टइंडीज़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने जाता हूं.

पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ 1-0 से आगे है और दूसरा टेस्ट रविवार से शुरू हो रहा है. उनका अगला असाइनमेंट सितंबर-अक्टूबर में भारत में लिमिटेड-ओवर्स की सीरीज़ है.