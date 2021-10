कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलोर (RCB) को मिली हार के बाद आखिरी ओवर डालने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डैन क्रिस्चियन (Dan Christian) और उनकी गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि उन्हें साथी खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) समेत पूरी टीम का समर्थन मिला है। आरसीबी के आधिकारिक अकाउंट से किए गए ट्वीट में क्रिस्चियन और उनके परिवार के खिलाफ हो रही ट्रोलिंग का विरोध किया गया।

आरसीबी के ट्वीट में कहा गया, “डैन क्रिस्चियन, हम आपके साथ 100% हैं और हम खिलाड़ियों और खास तौर पर उनके परिवारों और प्रियजनों के खिलाफ हो रहे ऑनलाइन दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

We’re 100% with you @danchristian54 and we will not tolerate online abuse towards players and especially towards their families and loved ones. #PlayBold #WeAreChallengers #SayNoToOnlineAbuse pic.twitter.com/w2UvpyJ6aD

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) October 12, 2021