ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) का मानना है कि 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के साथ खिताबी जीत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL ) में उनका सबसे यादगार क्षण है। वार्नर की कप्तानी में हैदराबाद ने 2016 के फाइनल में विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था।

हैदराबाद ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वार्नर ने कहा, ” आईपीएल में मेरा सबसे यादगार क्षण 2016 का है जब हमने खिताब जीता था। हमारे लिए यह एक अच्छा टूर्नामेंट था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कई करीबी मुकाबले जीते थे। इसने टीम के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगाने में मदद की। इसका सारा श्रेय हमारे कोच और टीम मेंटर को जाता है।”

