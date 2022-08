टीम इंडिया जब वेस्टइंडीज में T20I सीरीज खेल रही थी तब पूर्व कैरेबियाई क्रिकेटर विंस्टन बेंजामिन का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में बेंजामिन सचिन तेंदुलकर समेत कई भारतीय क्रिकेटरों से वेस्टइंडीज के युवा खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट से जुड़े सामान खरीदने के लिए मदद मांग रहे थे। हालांकि तेंदुलकर की तरफ से इस मामलें में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है लेकिन बेंजामिन की गुहार को खेल का सामान बनाने वाली मशहूर कंपनी प्यूमा ने सुन लिया है।

प्यूमा ने सोशल मीडिया पर बेंजामिन की हरसंभव मदद करने का वादा किया है। प्यूमा क्रिकेट ने ट्विटर पर लिखा, “हम आपको सुनते हैं, विंस्टन। आइए इन बच्चों की मदद करें।#विंस्टनबेंजामिन।”

बता दें, वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार ने भारत के वेस्टइंडीज दौरे पर एंटीगा में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम के बाहर विंस्टन बेंजामिन से मुलाकात की थी और उनका एक वीडियो भी शूट किया था। इस वीडियो में उन्होंने सचिन, अजहरुद्दीन या कोई भी आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर तक उनकी बात पहुंचाने की गुहार लगाई थी।

बेंजामिन ने कहा कि उन्हें पैसे या कोई और चीज नहीं चाहिए बल्कि ऐसी चीज चाहिए जिससे कैरेबियन में क्रिकेट का भला हो। बेंजामिन ने कहा, ‘पहले शारजाह या अन्य देशों में कई देशों के क्रिकेटर सहायता मैच खेला करते थे। मुझे कोई बेनेफिट नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो खेल का कुछ सामान भेज दें। 10-15 बल्ले भेज दें। मुझे 20 हजार अमेरिकी डॉलर नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सामान चाहिए ताकि मैं युवाओं को ट्रेनिंग देता रहूं।’

We hear you, Winston. Let’s get these kids padded up ?#WinstonBenjamin https://t.co/YxE13p5EyF

— PUMA Cricket (@pumacricket) August 12, 2022