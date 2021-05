Wisden All-Time India Test XI: विजडन मैगजीन ने आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक भारत की ऑलटाइम टेस्ट इलेवन (Wisden All-Time India Test XI) चुनी है, जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) को कप्तान चुना गया है. एक ओर जहां सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) समेत राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को इस फेहरिस्त में शामिल किया गया है, वहीं विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) का नाम इस प्लेइंग इलेवन से नदारद है.

विजडन द्वारा चुनी गई ऑलटाइम भारतीय टेस्ट XI में चेतेश्वर पुजारा और सचिन तेंदुलकर क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली को 5वें स्थान पर रखा गया है. रिषभ पंत को टीम में बतौर विकटेकीपर-बल्लेबाज शामिल किया गया है.

ऑलराउंडर के तौर पर कपिल देव और रवींद्र जडेजा को इस लिस्ट में रखा गया है. वहीं स्पिन विभाग में आर अश्विन और अनिल कुंबले का नाम शामिल है. जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज के रूप में इस प्लेइंग इलेवन में शामिल हैं.

Six players in this XI are part of the current India Test set-up. https://t.co/EKXuLnMYfR

— Wisden (@WisdenCricket) May 19, 2021