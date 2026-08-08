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ENG VS PAK: पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा झटका, चोटिल हुआ सलामी बल्लेबाज

इंग्लैंड टीम के एक प्रवक्ता ने बताया कि वह मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी इंजरी कितनी गंभीर है, इसका पता लगाने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 08, 2026, 01:25 PM IST

Published On Aug 08, 2026, 01:25 PM IST

Last UpdatedAug 08, 2026, 01:25 PM IST

England batter

England batter

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 19 अगस्त से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान भी हो चुका है, मगर टीम की घोषणा के ठीक बाद इंग्लैंड टीम की मुश्किल बढ़ गई है. सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे डरहम के लिए खेलते हुए अपना दाहिना कंधा इंजर्ड कर चुके हैं. इंजरी की वजह से गे को रिटायर हर्ट होना पड़ा, अगर एमिलियो की इंजरी अगर ज्यादा गंभीर होती है, तो इंग्लैंड को नए ओपनर की तलाश करनी होगी.

डरहम के लिए गे जब 17 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी समय उन्हें इंजरी की वजह से मैदान से बाहर ले जाया गया. टीम के एक प्रवक्ता ने बताया कि गे मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी इंजरी कितनी गंभीर है, इसका पता लगाने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा.

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कमजोर हुई इंग्लैंड की बल्लेबाजी !

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओपनर जैक क्रॉली की जगह एमिलियो को इंग्लैंड टीम में जगह दी गई थी. न्यूजीलैंड सीरीज में एमिलियो ने दो अर्धशतक लगाया था. एमिलियो से पहले इंग्लैंड के जैकब बेथेल के रूप में एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है. बेथेल दाहिने घुटने की चोट के कारण पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा बेन स्टोक्स के संन्यास की वजह से भी इंग्लैंड टेस्ट टीम कमजोर हुई है.

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कौन होगा एमिलियो गे का रिप्लेसमेंट ?

मौजूदा इंग्लैंड टीम में बेन डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं है. ओली पोप टीम में अकेले अतिरिक्त बल्लेबाज हैं. लॉरेंस का 2024 में पिछला स्टिंट श्रीलंका के खिलाफ ओपनर के तौर पर तीन टेस्ट के साथ खत्म हुआ था, जब क्रॉली उंगली टूटने की वजह से बाहर हो गए थे. एमिलियो गे की इंजरी अगर ज्यादा गंभीर होती है, तो उनके विकल्प के रूप में इंग्लैंड टीम में डरहम के ही बेन मैकिनी या ग्लैमरगन के आसा ट्राइब को जगह मिल सकती है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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