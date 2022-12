भारत में अगले साल होने वाले महिला आईपीएल को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. क्रिकबज की खबर के मुताबिक सात मार्च से 22 मार्च के बीच महिला आईपीएल का आयोजन किया जा सकता है. महिला आईपीएल में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत और सीनियर सलामी बल्लेबाज स्मृति सहित देश की शीर्ष खिलाड़ियों के अलावा विदेशी महिला स्टार खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगी. कहा जा रहा है कि 160 भारतीय और 30-40 विदेशी महिला खिलाड़ियों ने आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए रजिस्टर किया है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

Women’s IPL is likely to be held from March 7th to 22nd. (Source – Cricbuzz)

