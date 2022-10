थाइलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने गुरूवार को इतिहास रच दिया. थाइलैंड ने महिला एशिया कप में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान ने थाइलैंड के सामने जीत के लिए 117 रन का लक्ष्य रखा था, मैच के आखिरी ओवर में थाइलैंड ने छह विकेट खोकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद थाइलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

The sheer happiness after scoring those winning runs ✨The Thailand?? Team won our hearts and the match today@ThailandCricket #ACC #AsiaCup2022 #WomensAsiaCup pic.twitter.com/atJwwG7wfh

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 6, 2022