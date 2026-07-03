नेट स्कीवर ब्रंट और नाइट के दम पर फाइनल में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को दी करारी शिकस्त

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Women T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका पर फिर लगा 'चोकर्स' का तमगा, स्कीवर-ब्रंट और नाइट के दम पर फाइनल में इंग्लैंड

इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. यहां रविवार को उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 03, 2026, 06:46 AM IST

Published On Jul 03, 2026, 06:46 AM IST

Last UpdatedJul 03, 2026, 06:46 AM IST

England beat south africa

इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया (Photo X-ICC)

मेजबान इंग्लैंड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार, 2 जुलाई को खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में उसने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले में अपना स्थान पक्का किया. यहां उसका सामना रविवार, 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. इंग्लैंड की जीत में चोट से लौटीं नैट स्कीवर-ब्रंट और हीदर नाइट का अहम योगदान रहा. दोनों ने हाफ-सेंचुरी लगाईं.

इंग्लैंड के लिए स्कीवर ब्रंट ने 75 और नाइट ने 58 रन की पारी खेली. इन दोनों के बीच हुई 133 रन की साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 169 रन का स्कोर बनाया. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 90 गेंद पर ये रन जोड़े. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी.

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स्कीवर ब्रंट और नाइट जब क्रीज पर साथ आईं तो इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी. उसने अपना तीसरा विकेट 23 रन पर खो दिया था. यह महिला टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट के लिए सेमीफाइनल में सबसे बड़ी साझेदारी थी. वहीं इस टूर्नामेंट में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही. रविवार को फाइनल में लॉर्ड्स में अब इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा.

इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. दूसरे ही ओवर में एमी जोन्स 2 रन बनाकर चलती बनीं. उन्हें शबनम इस्माइल ने आउट किया. इसके बाद इसके बाद मैरीजाना कैप ने डैनी वॉट-हॉज को बोल्ड कर दिया. उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए. एलिस कैप्सी सिर्फ एक रन बनाकर इस्माइल का दूसरा शिकार बनीं. इसके बाद कप्तान ने नाइट के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संवारना और संभालना शुरू कर दिया. स्कीवर ब्रंट ने 47 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं नाइट ने इतनी ही गेंदों पर 58 रन बनाते हुए छह चौके और एक छक्के लगाया. नॉनकुलेबु माइबा ने एक ही ओवर में दोनों के विकेट हासिल किए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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