भारत से हार के बाद क्या बोलीं पाकिस्तानी कप्तान, किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

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भारत से शर्मनाक हार के बाद क्या बोलीं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना, किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया. पाकिस्तानी टीम ने भारत के दिए लक्ष्य का पीछा बहुत अच्छी तरह से शुरू किया था लेकिन बाद में टीम पूरी तरह से पटरी से उतर गई.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 15, 2026, 07:16 AM IST

Published On Jun 15, 2026, 07:16 AM IST

Last UpdatedJun 15, 2026, 07:16 AM IST

fatima sana khan statement

हार के बाद क्या बोलीं फातिमा सना

बर्मिंगम: भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. रविवार, 14 जून को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी व फील्डिंग में कमाल का प्रदर्शन किया. भारत से मिली इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना काफी निराश नजर आईं. उन्होंने माना कि आने वाले मैचों में उनकी टीम को बेहतर खेल दिखाना होगा.

एजबेस्टन में मैच गंवाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बेहद निराशाजनक रहा, खासकर बल्लेबाजी के लिहाज से. हमें अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि विश्व कप में अभी हमारा सफर लंबा है.’

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भारत ने आखिरी ओवरों में किया कमाल का प्रदर्शन

16.3 ओवरों के खेल तक भारत का स्कोर 123/5 था. इसके बाद टीम इंडिया ने 20 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर 170 रन बना लिए. इसमें पारी के 19वें ओवर में बने 23 रन भी शामिल हैं. हार का कारण बताते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि 15 ओवरों तक हम अच्छी स्थिति में थे. उसके बाद हमने कुछ अतिरिक्त रन दे दिए. एक समय हमारे एक फील्डर की पोजिशनिंग में भी गलती हुई, जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा. हम अगले मुकाबलों में इनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे.’

पाकिस्तान ने स्मृति को दिए दो जीवनदान

पाकिस्तान की हार का बड़ा कारण उसकी खराब फील्डिंग भी रही. पाकिस्तान ने स्मृति मंधाना को दो-दो जीवनदान दिए. पहले 27 और फिर 54 के निजी स्कोर पर उनके कैच छोड़े. मंधाना ने 68 रन की कमाल की पारी खेली. मैच के बाद सना ने माना कि खराब फील्डिंग का खमियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा ‘जाहिर तौर पर कैच ही मैच जिताते हैं. दुर्भाग्य से हमने कैच छोड़े, खासकर सीनियर प्लेयर्स ने. मेरा मानना है कि अगले मैच में हमें गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों में सुधार करना होगा, क्योंकि मैदान पर की गई छोटी-छोटी गलतियां पूरे मैच का नतीजा बदल सकती हैं. हम अपनी योजनाओं को अमल में लाने और मैच से पहले तय की गई रणनीति पर टिके रहने की कोशिश कर रहे थे.’

पावरप्ले में पाकिस्तान की मजबूत शुरुआत, दीप्ति के ‘पंजे ने किया घायल’

भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. इसके जवाब मे पाकिस्तानी टीम शुरुआती 6 ओवरों में 1 विकेट खोकर 52 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद टीम 17 ओवरों में सिर्फ 106 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा पांच विकेट हासिल किए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी रही थी. पावरप्ले में टीम ने एक विकेट पर 52 रन बनाए थे. जो टी20 वर्ल्ड कप में उसका अभी तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. हालांकि इसके बाद टीम पटरी से उतर गई और उसने लगातार अंतराल पर विकेट खोए. पावरप्ले में बल्लेबाजी को लेकर पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, ‘हम सकारात्मक रवैये के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे. हमने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में पावरप्ले का दौर अपने नाम किया, लेकिन उसके बाद हमारी बल्लेबाजी बिखर गई. आगे बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए हमें अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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