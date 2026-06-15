दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं

भारत की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पांच विकेट लिए. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.
Published On Jun 15, 2026, 08:26 AM IST
Last UpdatedJun 15, 2026, 08:26 AM IST
दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास
नई दिल्ली: भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने रविवार, 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत की 64 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई. एजेबस्टन, बर्मिंगम में खेले गए मैच में भारत की इस स्टार खिलाड़ी ने पांच विकेट हासिल किए.
28 साल की इस ऑफ स्पिनर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 रन देकर पांच विकेट लिए. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी भारतीय महिला गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इसके साथ ही वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं.
दीप्ति के नाम अब 145 टी20 इंटरनेशनल में 166 विकेट हैं. उन्होंने थाईलैंड की स्पिनर तिपात्चा पुतहावोंग (Thipatcha Putthawong) का रिकॉर्ड तोड़ा जिनके नाम 165 विकेट थे. दीप्ति इसके साथ ही महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से पारी में पांच विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज भी बन गईं. इससे पहले प्रियंक रॉय ने साल 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन देकर पांच विकेट लिए थे. वहीं रेणुका सिंह ने 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर पांच विकेट लिए थे.
पाकिस्तान के सामने इस मैच को जीतने के लिए 171 रन का टारगेट था. उसकी शुरुआत अच्छी रही थी. उसने छह ओवर के पावरप्ले में एक विकेट खोकर 52 रन बनाए थे. लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी पारी पटरी से उतर गई. मुनीबा अली के अलावा कोई और बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाई. मुनीबा 35 गेंद पर 41 रन बनाकर रन-आउट हुईं.
दीप्ति ने विकेट से मिल रही मदद का पूरा फायदा उठाया. मैच के बाद उन्होंने कहा भी पिच से उन्हें मदद मिल रही थी और वह अपनी रफ्तार में विविधता लाते हुए सही जगह पर गेंद पिच करने की कोशिश कर रही थी. अपने पांच में से तीन विकेट तो दीप्ति ने अपने आखिरी ओवर में हासिल किए.
दीप्ति शर्मा (भारत)- 166 विकेट
तिपात्चा पुतहावोंग (थाईलैंड) – 165 विकेट
हेनरीते इशीम्वे (रवांडा)- 160 विकेट
मेगन शक्ट (ऑस्ट्रेलिया)- 152 विकेट
ओनिचा कमचोम्फू (थाईलैंड)- 148 विकेट
प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद दीप्ति ने कहा, ‘मुझे इस तरह की पिच पसंद है. क्योंकि इसमें टर्न हो रहा था. मैंने हर गेंद और हर ओवर में पर अपनी रफ्तार में विविधता लाने की कोशिश की. और इससे मुझे काफी मदद मिली.’
दीप्ति ने कहा, ‘मैंने सिर्फ खुद पर भरोसा रखा और सही जगह पर गेंदबाजी करती रही.’ दीप्ति के करियर में बीच में कुछ ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें विकेट नहीं मिल रहे थे. लेकिन भारत की इस स्टार स्पिनर ने कहा कि वह इसे लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं थीं. उन्होंने कहा कि वह जानती थीं कि जब सही समय आएगा तो वह टीम के लिए आगे बढ़कर कामयाबी हासिल करेंगी.