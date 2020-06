भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य शिखा पांडे ने रविवार को कहा है कि महिला क्रिकेट की बेहतरी नियम, गेंद का आकार, पिच का आकार बदलने से नहीं होगी बल्कि इसके लिए प्रचार-प्रसार के अलावा जमीनी स्तर पर विकास की जरूरत है। शिखा ने कहा कि उन्होंने हाल ही महिला क्रिकेट के प्रचार-प्रसार के लिए किए जाने वाले बदलावों के बारे में सुना जिसमें गेंद और पिच का आकार बदलने और बाउंड्री को छोटा करने के बारे में बातें हो रही हैं।

शिखा ने ट्विटर पर कई ट्वीट में लिखा, “मैं उन सब बदलावों के बारे में सुन-पढ़ रही हूं जो महिला क्रिकेट की बेहतरी के लिए चर्चा में हैं और जिनकी सिफारिश की जा रही है ताकि महिला क्रिकेट को ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये सभी सुझाव निर्थक हैं।”

I have been reading/ hearing a lot about the changes being suggested to help grow women’s cricket/ make it a more attractive product. I personally feel most of the suggestions to be superfluous.

— Shikha Pandey (@shikhashauny) June 27, 2020