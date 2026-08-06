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महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?

टूर्नामेंट के सभी 15 मैच, जिनमें दोनों सेमीफाइनल और फाइनल शामिल हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ्लडलाइट्स (रोशनी) में खेले जाएंगे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 09:37 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 09:37 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 09:37 PM IST

INDW VS PAKW

INDW VS PAKW

Womens T20 Asia Cup 2026 Schedule: एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने गुरुवार को महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी किया, जो 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा. तीन बार की चैंपियन भारतीय टीम पांच सितंबर को पाकिस्तान के साथ अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को फिर से आगे बढ़ाएगी.

टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत को पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग, चीन के साथ ग्रुप A में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला बहुप्रतीक्षित मुकाबला लीग चरण का मुख्य आकर्षण होगा.

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30 अगस्त को भारत का पहला मुकाबला

भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगा और फिर 3 सितंबर को हांगकांग, चीन का सामना करेगा, इसके बाद हरमनप्रीत कौर की टीम 5 सितंबर को पाकिस्तान के साथ बहुप्रतीक्षित मुकाबले में उतरेगी.

आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया

आठ टीमों वाली इस प्रतियोगिता को चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग, चीन शामिल हैं, जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में थाईलैंड और हांगकांग, चीन के बीच मुकाबले से होगी. श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को UAE के खिलाफ करेगा, जबकि बांग्लादेश 31 अगस्त को इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

पाकिस्तान के बाकी लीग-चरण के मैचों में उनका सामना 1 सितंबर को थाईलैंड और 7 सितंबर को हांगकांग, चीन से होगा. 2025 में हुए पिछले संस्करण की विजेता श्रीलंका, UAE के खिलाफ अपने शुरुआती मैच के बाद 2 सितंबर को इंडोनेशिया और 6 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. बांग्लादेश अपने ग्रुप-चरण के मैचों का समापन 8 सितंबर को UAE के खिलाफ करेगा, जबकि इंडोनेशिया भी 4 सितंबर को UAE का सामना करेगा.

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13 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल

हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. पहला सेमीफाइनल 10 सितंबर को और दूसरा सेमीफाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल के विजेता 13 सितंबर को फाइनल में महाद्वीपीय चैंपियन बनने के लिए भिड़ेंगे. टूर्नामेंट के सभी 15 मैच, जिनमें दोनों सेमीफाइनल और फाइनल शामिल हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ्लडलाइट्स (रोशनी) में खेले जाएंगे.

महिला एशिया कप 2026 का पूरा शेड्यूल:

28 अगस्त: थाईलैंड बनाम हांगकांग, (चीन)

29 अगस्त: श्रीलंका बनाम यूएई

30 अगस्त: भारत बनाम थाईलैंड

31 अगस्त: बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया

1 सितंबर: पाकिस्तान बनाम थाईलैंड

2 सितंबर: श्रीलंका बनाम इंडोनेशिया

3 सितंबर: भारत बनाम हांगकांग (चीन)

4 सितंबर: यूएई बनाम इंडोनेशिया

5 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान

6 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश

7 सितंबर: पाकिस्तान बनाम हांगकांग (चीन)

8 सितंबर: बांग्लादेश बनाम यूएई

10 सितंबर: सेमीफाइनल 1 (ए1 बनाम बी2)

11 सितंबर: सेमीफाइनल 2 (बी1 बनाम ए2)

13 सितंबर: फाइनल

विमेंस एशिया कप का क्या है इतिहास ?

विमेंस एशिया कप की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. शुरुआती 4 संस्करण वनडे फॉर्मेट में खेले गए, जिन्हें भारत ने अपने नाम किया. इसके बाद साल 2012 से अब तक इस प्रतियोगिता को टी20 फॉर्मेट में खेला गया है. साल 2012 और 2016 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद साल 2018 का खिताब बांग्लादेश ने भारत को मात देकर जीता था. साल 2022 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल करते हुए सातवीं बार विमेंस एशिया कप ट्रॉफी जीती. साल 2024 में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने थीं, लेकिन इस बार श्रीलंका ने 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपना पहला खिताब जीता.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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