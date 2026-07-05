Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

Womens T20 World Cup 2026: 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के लिए नॉमिनेट हुए चार प्लेयर्स

एलिसा पेरी और डैनी व्याट अपने शानदार खेल के बूते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने में सफल रही हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 05, 2026, 04:14 PM IST

Published On Jul 05, 2026, 04:14 PM IST

Last UpdatedJul 05, 2026, 04:14 PM IST

Womens T20 World Cup

Womens T20 World Cup

Women’s T20 WC 2026 Tournament nominees: ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्याट-हॉज, भारत की स्मृति मंधाना और साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने कैप को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है.

अपनी-अपनी टीम की ओर से खेलते हुए इन चारों खिलाड़ियों का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा है. एलिसा पेरी और डैनी व्याट अपने शानदार खेल के बूते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने में सफल रही हैं. वहीं, मंधाना के दमदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई. कैप ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया)

एलिस पेरी ने एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अब तक छह मैचों में 46.25 की औसत से 185 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में चार विकेट भी निकाले हैं. ऑस्ट्रेलिया के फाइनल तक अजेय सफर के दौरान पेरी को तीन बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया है.

उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में दो विकेट लेने के साथ 19 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके बाद पाकिस्तान और भारत के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और ऑस्ट्रेलिया को बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

डैनी व्याट-हॉज (इंग्लैंड)

डैनी व्याट महिला टी20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही हैं. वह 6 मुकाबलों में 294 रन बना चुकी हैं. व्याट इस विश्व कप में एक शतक और दो अर्धशतक लगा चुकी हैं. उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन के बूते इंग्लैंड को फाइनल का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है. व्याट का टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट 152.33 का रहा है.

भारत के लिए डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट, जानें क्या लिखा ?

स्मृति मंधाना (भारत)

भले ही भारतीय टीम का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया. मंधाना ने 5 मुकाबलों में 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 205 रन बनाए. मंधाना ने इस दौरान दो अर्धशतक लगाए, उन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया.

बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, शान मसूद की छुट्टी

मारिजाने कैप (साउथ अफ्रीका)

आईसीसी द्वारा शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों में मारिजाने कैप का नाम भी शामिल है. कैप ने प्रोटियाज टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया. उन्होंने टूर्नामेंट में 31 की औसत से खेलते हुए 124 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में 14.37 की एवरेज से 8 विकेट चटकाए. कैप का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया, जहां उन्होंने 2 विकेट लेने के साथ-साथ 81 रनों की दमदार पारी भी खेली.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग, क्या है पिच और मौसम का हाल ?

Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग, क्या है पिच और मौसम का हाल ?
इंग्लैंड से हारकर न्यूजीलैंड महिला टी-20 विश्व कप से बाहर, वेस्टइंडीज की सेमीफाइनल में एंट्री

इंग्लैंड से हारकर न्यूजीलैंड महिला टी-20 विश्व कप से बाहर, वेस्टइंडीज की सेमीफाइनल में एंट्री
INDW VS AUSW: सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में चाहिए जीत, मंधाना ने बताया गेम प्लान

INDW VS AUSW: सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में चाहिए जीत, मंधाना ने बताया गेम प्लान

उलटफेर का शिकार हुई वेस्टइंडीज, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने जीता पहला मैच

उलटफेर का शिकार हुई वेस्टइंडीज, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने जीता पहला मैच

Latest News

hardik-pandya-222

आईपीएल 2027 में किस टीम से खेलेंगे हार्दिक पांड्या ?

vaibhav-sooryavanshi-on-debut

भारत के लिए डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी का पहला इंस्टाग्राम पोस्ट, जानें क्या लिखा ?

babar-azam-124

बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, शान मसूद की छुट्टी

womens-t20-wc-final

Women's T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग, क्या है पिच और मौसम का हाल ?
vaibhav-sooryavanshi-international-debut

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सात सबसे युवा खिलाड़ी, पहले नंबर पर नहीं है वैभव सूर्यवंशी

morocco-vs-canada

Fifa World Cup: मोरक्को की क्वार्टर फाइनल में एंट्री, हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर कनाडा

Editor's Pick

How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर