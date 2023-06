ICC World Cup Qualifiers: श्रीलंका की UAE पर धमाकेदार जीत, ओमान ने किया बड़ा उलटफेर

बुलावायो। लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (24 रन देकर छह विकेट) की मदद से श्रीलंका ने सोमवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात की कमजोर टीम को 175 रन से रौंदकर आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर ग्रुप लीग में अपना अभियान आरंभ किया. श्रीलंका के सभी शीर्ष क्रम खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े जिससे टीम ने 50 ओवर में छह विकेट पर 355 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसमें चरिथ असालंका और हसारंगा (12 गेंद में नाबाद 23 रन) की अंत में खेली पारियों का भी योगदान रहा.

हसारंगा ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शीर्ष पांच में से तीन बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाया जिससे पूरी टीम 39 ओवर में 180 रन पर सिमट गयी. छह विकेट चटकाने के दौरान हसारंगा ने 50 वनडे विकेट चटकाने की उपलब्धि भी हासिल की. श्रीलंकाई पारी में कुसाल मेंडिस 63 गेंद में 78 रन की पारी के दौरान 10 चौके जड़कर स्टार रहे. उन्होंने सादिरा समरविक्रमा के साथ 105 रन की साझेदारी भी निभायी जिससे टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही.

