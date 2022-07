हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन एक बार फिर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। मोर्गन लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) के दूसरे सत्र में मैदान पर वापसी करेंगे। मोर्गन पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के साथ लीजेंड्स लीग क्रिकेट में शिरकत करते नजर आएंगे।

इंग्लैंड को 2019 विश्व कप जिताने वाले मॉर्गन ने एक विज्ञप्ति में कहा, “यह बहुत अच्छा लगता है और मैं लीजेंड्स का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। मैं सीजन 2 में खेलने के लिए उत्सुक हूं।”

टूर्नामेंट के पहले सीज़न में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों को भारत, एशिया और शेष विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन टीमों में बांटा किया गया था। पहले सीजन की सफलता के बाद लीजेंड्स लीग क्रिकेट 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दूसरे सीजन के साथ वापसी करेगा जिसमें इस बार 4 टीमें हैं।

Just Confirmed! @Eoin16 is on board for season 2 of #LegendsLeagueCricket!@llct20 #BossLogonKaGame #BossGame #EoinMorgan pic.twitter.com/AABgNiVD9Y

