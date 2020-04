कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बाद अब विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भी फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर किया है।

पूर्व भारतीय कप्तान के नए लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसे देखकर फैंस ने उनकी तुलना पूर्व खिलाड़ी सैयद किरमानी (Syed Kirmani), विवयन रिचर्ड्स (Vivian Richards) से लेकर साउथ सुपरस्टार रजनीकांत तक से की।

Just in: The new dapper #lockdown look of @therealkapildev. Sizzling to say the least. Even as Team India cricketers are trying out new looks and going a self haircut, 1983 world cup winning skipper wins the battle hands down @ABPNews @awasthis @vijaylokapally @virendersehwag pic.twitter.com/34HT4Ll8Jq

— G. S. Vivek (@GSV1980) April 20, 2020