'मुंबई पहुंचने पर पॉजिटिव पाए गए तो खिलाड़ी खुद को WTC और टेस्‍ट सीरीज से बाहर मान लें'

भारतीय टीम को दो जून को वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) खेलने के लिए (India vs New Zealand) इंग्‍लैंड के लिए निकलना है. जुलाई में ब्रेक के बाद वहां मेजबानों के खिलाफ (India vs England) पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज टीम इंडिया खेलेगी. बीसीसीआई की तरफ से इस दौरे का हिस्‍सा बनने वाले सभी क्रिकेटर्स को साफ कर दिया गया है कि अगर भारत से निकलने से पहले पॉजिटिव (Covid-19) पाए जाते हैं तो वो समझ लें कि उनके लिए इन दोनों टूर्नामेंट के दरवाजे बंद हो गए है.

भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अधिकांश देशों ने यहां से आने वाली फ्लाइट पर बैन लगा रखा है. ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) विशेष चार्टर्ड प्‍लेन का इंतजाम कर अपने क्रिकेटर्स को इंग्‍लैंड भेजेगी. भारतीय खिलाड़ी 25 मई को इंग्‍लैंड जाने के लिए मुंबई में इकट्ठा होंगे, जहां उन्‍हें बीसीसीआई के बायो-बबल में ठहराया जाएगा.

इंडियन एक्‍सप्रेस अखबार ने बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से लिखा, ” सभी क्रिकेटर्स को ये जानकारी दे दी गई है कि वो मुंबई पहुंचने पर अगर कोरोना पॉजिटिव (Covid-19) पाए जाते हैं तो ये मान कर चलें कि उनका इंग्‍लैंड दौरा वहीं खत्‍म हो गया है. बीसीसीआई किसी भी क्रिकेटर के बाद में विशेष चार्टर्ड फ्लाइट का आयोजन नहीं करने वाली है.”

अधिकारी ने कहा, “खिलाड़ी, सपोर्ट स्‍टाफ और उनके परिवारों के टेस्‍ट मुंबई के बायो-बबल में किए जाएंगे. यहां से इंग्‍लैंड के लिए निकलने से पहले हर किसी की दो कोविड-19 (Covid-19) नेगेटिव रिपोर्ट आना अनिवार्य होगा. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो संक्रमित नहीं हैं. हर किसी को फ्लाइट व कार के माध्‍मय से मुंबई आने का विकल्‍प दिया गया है.”