आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल ओवल में और 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा. आईसीसी ने बुधवार को इन दोनों जगहों को लेकर फाइनल मुहर लगा दी. साल 2021 में साउथैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल खेला गया था, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता था.

