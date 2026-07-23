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WTC 2027 के फाइनल का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला ?

दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल चुकी भारतीय टीम नौ टेस्ट में चार जीत के बाद 48.15 प्रतिशत अंक प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है. उसके ठीक पीछे श्रीलंका 41.67 प्रतिशत अंक प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 07:07 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 07:07 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 07:07 PM IST

WTC Final

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आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल का शेड्यूल जारी कर दिया है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नौ से 13 जून तक ‘द ओवल’ में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने पिछले साल 2027, 2029 और 2031 के अगले तीन डब्ल्यूटीसी फाइनल की मेजबानी के अधिकार हासिल किए थे. प्रत्येक चरण के लिए मैदान का चयन मेजबान बोर्ड इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) करेगा.

अब तक खेले गए डब्ल्यूटीसी के तीनों फाइनल भी ब्रिटेन में ही आयोजित हुए हैं. यह दूसरा मौका होगा जब ‘द ओवल’ डब्ल्यूटीसी फाइनल की मेजबानी करेगा. इससे पहले 2023 में यहां फाइनल खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

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ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर मौजूद

मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र के समाप्त होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है और फाइनल में जगह बनाने की दौड़ रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. अब भी सभी नौ टीमें फाइनल की दौड़ में बनी हुई हैं.ऑस्ट्रेलिया ने अपने आठ में से सात टेस्ट जीतकर 87.50 प्रतिशत अंक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर मजबूत पकड़ बना रखी है. उसके बाद मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है. न्यूजीलैंड 72.22 प्रतिशत अंक के साथ साउथ अफ्रीका के करीब बना हुआ है जबकि बांग्लादेश ने मई में पाकिस्तान को 2-0 से हराकर 58.33 प्रतिशत अंक के साथ फाइनल की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है.

पांचवें स्थान पर है टीम इंडिया

दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल चुकी भारतीय टीम नौ टेस्ट में चार जीत के बाद 48.15 प्रतिशत अंक प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है. उसके ठीक पीछे श्रीलंका 41.67 प्रतिशत अंक प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर है. इंग्लैंड (24.36 प्रतिशत), वेस्टइंडीज (15 प्रतिशत) और पाकिस्तान (8.33 प्रतिशत) को फाइनल में पहुंचने के लिए अंक तालिका में लंबी छलांग लगानी होगी.

डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस होगी तेज

जुलाई और अगस्त के दौरान डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ और भी तेज होने वाली है क्योंकि कई महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज अंक तालिका की तस्वीर बदल सकती हैं. वेस्टइंडीज 25 जुलाई से अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा. दोनों टीमों के लिए यह अंक हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.

भारत-श्रीलंका सीरीज पर होगी नजरें

वहीं ऑस्ट्रेलिया 13 अगस्त से बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की घरेलू सीरीज में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगा. इसके बाद ध्यान एशिया पर रहेगा जहां 15 अगस्त से श्रीलंका और भारत के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसी दौरान पाकिस्तान अगस्त और सितंबर में इंग्लैंड दौरे पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. डब्ल्यूटीसी के पहले तीन चरणों में तीन अलग-अलग विजेता रहे हैं. न्यूजीलैंड ने 2021 में पहला खिताब जीता था. ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ट्रॉफी अपने नाम की और साउथ अफ्रीका ने 2025 में यादगार जीत दर्ज कर लंबे समय बाद कोई बड़ा आईसीसी खिताब हासिल किया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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