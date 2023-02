WPL ऑक्शन में नहीं मिला खरीददार तो टूट गया इस खिलाड़ी का दिल, ट्विटर पर बयां किया दर्द

वूमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) 2023 के ऐतिहासिक ऑक्शन में 5 फ्रैंचाइजी ने कुल 87 खिलाड़ी खरीदे। WPL के पहले संस्करण का अगले महीने 3 मार्च से आगाज होने जा रहा है जिसमें 5 फ्रैंचाइजी हिस्सा लेंगी। WPL 2023 के लिए मुंबई में 13 फरवरी को ऑक्शन का आयोजन किया गया जिसमें देशी-विदेशी खिलाड़ियों पर जमकर धनवर्षा हुई।

WPL के इस पहले ऑक्शन में स्मृति मंधाना सबसे महंगी बिकी जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 3 करोड़ 40 लाख में अपने साथ जोड़ा। मंधाना के बाद दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर रही जिन्हें गुजरात जायंट्स ने 3.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। हालांकि हर खिलाड़ी कि किस्मत मंधाना और गार्डनर जैसी अच्छी नहीं रही और उन्हें ऑक्शन में कोई खरीददार नहीं मिला। ऐसी ही खिलाड़ी रही इंग्लैंड की डेनियल वायट जिन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। ऑक्शन में न खरीदे जाने से डेनियल काफी निराश हैं और ट्विटर पर उन्होंने अपना दर्द बयां किया।

डेनियल ने लिखा, "WPL में खेलने का सपना देखा। दिल टूट गया। उन सभी को बधाई जिन्हें टीमों ने खरीदा भारत क्रिकेट खेलने के लिए एक शानदार जगह है।"

Dreamt of playing in the WPL. Heartbroken ? Congrats to all who got picked up. India is a wonderful place to play cricket