WPL 2026: गुजरात जायंट्स को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स ने विमंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. मंगलवार, 3 फरवरी को वड़ोदरा में खेले गए एलिमिनेटर मैच में दिल्ली ने गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराकर लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में जीत बनाई. 5 फरवरी को उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा.
दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार फॉर्म्युला बदला. वे फाइनल में तो पहुंची लेकिन जरा दूसरे तरीके से. पिछली तीनों सीजन में दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची थी. और तीनों बार वह टेबल में सबसे ऊपर रही थी. लेकिन इस बार वह एलिमिनेटर खेल कर पहुंची है. और उसे उम्मीद होगी कि शुक्रवार को जब वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ उतरेगी तो उसकी किस्मत बदलेगी. दिल्ली और गुजरात के बीच इस सीजन में दो मैच हुए थे और दोनों में गुजरात की टीम ने जीत हासिल की थी.
वड़ोदरा में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. बेथ मूनी के 62 रन की पारी की बदौलत गुजरात जायट्ंस ने 7 विकेट पर 168 रन बनाए. टीम ने 59 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे.
यहां से सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी ने जॉर्जिया वेयरहैम के साथ पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. वेयरहैम 25 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद मूनी ने मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने 51 गेंदों में 6 चौकों के साथ 62 रन की नाबाद पारी खेली. इनके अलावा, काशवी गौतम ने 10 गेंदों में 3 चौकों के साथ 18 रन जुटाए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चिनले हैनरी ने 35 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, एक विकेट मिन्नु मणि के हाथ लगा. गुजरात की टीम ने पहले 10 ओवरों मे सिर्फ 65 रन बनाए थे. लेकिन बाद के 10 ओवरों में उन्होंने 103 रन बनाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.
दिल्ली ने 15.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स की सलामीजोड़ी ने 7.1 ओवरों में 89 रन जोड़े. पावरप्ले में ही दिल्ली ने बिना कोई नुकसान के 75 रन बना लिए थे. लिजल ले 24 गेंद पर 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. वहीं शेफाली ने 7 चौकों की मदद से 21 गेंद पर 31 रन की पारी खेली. लेग स्पिनर जॉर्जिया वेरहम ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर गुजरात जायंट्स के लिए कुछ उम्मीदें जिंदा कीं. कैपिटल्स 92 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुकी थी.
यहां से लौरा वॉलवार्ट और कप्तान जेमिमा रोडरिग्स ने मिलकर खतरे को दिल्ली से दूर रखा. दोनों ने 6.5 ओवरों में 68 रन जोड़कर दिल्ली की जीत पक्की कर दी. जैमिमा 23 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुईं. वहीं वॉलवार्ट 32 रन पर नाबाद रहीं. मेरिजन कैप ने नाबाद 4 रन बनाए.