WTC 2021 Final से पहले Kane Williamson ने भरी हुंकार, ICC ने जारी किया वीडियो संदेश

India vs New Zealand World Test Championship 2021 Final: भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC 2021) के फाइनल मुकाबले में अब ठीक एक महीने का वक्‍त बचा है. 18 से 22 जून के बीच दोनों टीमें इंग्‍लैंड में आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले से पहले न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने बयान जारी किया.

आईसीसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में विलियमसन (Kane Williamson) ने कहा, “मैं वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए काफी उत्‍साहित हूं. भारत के खिलाफ इस मैच में जीत दर्ज करना और भी अच्‍छा होगा.”

विलियमसन (Kane Williamson) ने आगे कहा, “इस चैंपियनशिप के मुकाबले काफी रोमांचक रहे. भारत, ऑस्‍ट्रेलिया और पाकिस्‍तान के खिलाफ हमारी सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण व प्रतिस्‍पर्धी थी.”

टीम के ही तेज गेंदबाज नील वेगनर (Neil Wagner) ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाज इंग्‍लैंड की परिस्थितियों का अच्‍छा फायदा उठा सकते हैं. “वे गेंद को अच्‍छे से स्विंग करा सकते हैं. हालांकि धूप निकलते ही विकेट सपाट हो जाती है. इंग्‍लैंड का मौसम तेजी से बदलता है. इसलिए मैं वहां के बारे में ज्‍यादा नहीं सोच रहा.”

भारतीय टीम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC 2021 Final) का फाइनल खेलने के लिए 2 जून को भारत से निकलेगी. वहीं, न्‍यूजीलैंड पहले ही इंग्‍लैंड पहुंच गया है. न्‍यूजीलैंड को टेस्‍ट चैंपियनशिप से पहले मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी हैं. भारतीय टीम चैंपियनशिप के बाद दो अगस्‍त से मेजबानों के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी.