WTC 2025-27: लौट रहा है टेस्ट क्रिकेट, इन टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें पूरा शेड्यूल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान की टीम पांचवें नंबर पर है. वहीं बांग्लादेश की टीम आठवें नंबर पर है.
Published On May 05, 2026, 04:27 PM IST
Last UpdatedMay 05, 2026, 04:27 PM IST
BAN VS PAK
BAN VS PAK Test Series: आईपीएल 2026 के बीच टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो रही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. बांग्लादेश में दोनों देशों के बीच दो मैचों की सीरीज खेली जानी है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं.
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम, मोमिनुल हक और ताइजुल इस्लाम जैसे सीनियर ‘रेड-बॉल’ खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा होंगे. वहीं पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में मुकाबला खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान की टीम पांचवें नंबर पर है. वहीं बांग्लादेश की टीम आठवें नंबर पर है. सीरीज में जीत के साथ दोनों टीमें अपनी- अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.
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बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. पहला मुकाबला आठ मई से शेर ए बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा. वहीं दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे से शुरू होगा. वहीं मैच का प्रसारण भारत में टीवी पर नहीं किया जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड के मोबाइल एप पर की जाएगी, जहां क्रिकेट फैंस मैच का आनंद ले सकते हैं.
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बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक शौराब, मुश्फिकुर रहीम, लिट्टन कुमेर दास, मेहदी हसन मिराज (उप कप्तान), ताइजुल इस्लाम, नईम हसन, एबादोत हुसैन चौधरी, शोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, तंजीद हसन, अमित हसन
पाकिस्तान: शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अज़ान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी