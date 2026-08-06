पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को एक स्थान का फायदा हुआ है. बुधवार को त्रिनिदाद में खेले गए मैच में जीत हासिल कर पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीत हासिल की थी. पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल में पहले 9वें नंबर पर थी. पाकिस्तान ने पांच में से एक मैच जीता था. अब छह में से उसने दो मैचों में जीत हासिल की है. अब पाकिस्तान 8वें स्थान पर आ गया है. पाकिस्तान का पीसीटी 22.22 का है. और छह में से उसने दो मैच जीते हैं.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. टीम ने आठ में से सात मैच जीते हैं. उसे सिर्फ एक मैच में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी अब 87.50 का है. इसके साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का नंबर आता है. बीते सीजन की चैंपियन साउथ अफ्रीका 75.00 और न्यूजीलैंड का पीसीटी 72.22 का है. चौथे नंबर पर बांग्लादेश है. बांग्लादेश ने दो मैच जीते हैं, एक हारा है और एक मैच ड्रॉ रहा है. उसका पीसीटी 58.33 का है.

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How the #WTC27 is shaping up after Pakistan's victory over the West Indies 🤔



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भारत पांचवें पायदान पर है. उसका पीसीटी 48.15 का है. भारतीय टीम के लिए सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है. 9 मैचों में से भारत ने चार मैच जीते हैं और चार में उसे हार मिली है. एक मैच ड्रॉ रहा है. सातवें नंबर पर श्रीलंका (41.67) और सातवें पायदान पर इंग्लैंड (24.36) है.

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद विदेशी धरती पर तीन साल से चला आ रहा हार का सिलसिला खत्म किया. इससे पहले 2023 में उसने श्रीलंका को हराया था. 8 मैचों से चला आ रहा हार का सफर बाबर आजम की कप्तानी में समाप्त हुआ.