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WTC Points Table: वेस्टइंडीज को हराकर पाकिस्तान ने बदली WTC की सूरत, अब किस नंबर पर है बाबर आजम की टीम

पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सूरत बदल गई है.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 06, 2026, 10:02 AM IST

Published On Aug 06, 2026, 10:02 AM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 10:02 AM IST

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को एक स्थान का फायदा हुआ है. बुधवार को त्रिनिदाद में खेले गए मैच में जीत हासिल कर पाकिस्तान ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीत हासिल की थी. पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल में पहले 9वें नंबर पर थी. पाकिस्तान ने पांच में से एक मैच जीता था. अब छह में से उसने दो मैचों में जीत हासिल की है. अब पाकिस्तान 8वें स्थान पर आ गया है. पाकिस्तान का पीसीटी 22.22 का है. और छह में से उसने दो मैच जीते हैं.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है. टीम ने आठ में से सात मैच जीते हैं. उसे सिर्फ एक मैच में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी अब 87.50 का है. इसके साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का नंबर आता है. बीते सीजन की चैंपियन साउथ अफ्रीका 75.00 और न्यूजीलैंड का पीसीटी 72.22 का है. चौथे नंबर पर बांग्लादेश है. बांग्लादेश ने दो मैच जीते हैं, एक हारा है और एक मैच ड्रॉ रहा है. उसका पीसीटी 58.33 का है.

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भारत पांचवें पायदान पर है. उसका पीसीटी 48.15 का है. भारतीय टीम के लिए सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है. 9 मैचों में से भारत ने चार मैच जीते हैं और चार में उसे हार मिली है. एक मैच ड्रॉ रहा है. सातवें नंबर पर श्रीलंका (41.67) और सातवें पायदान पर इंग्लैंड (24.36) है.

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद विदेशी धरती पर तीन साल से चला आ रहा हार का सिलसिला खत्म किया. इससे पहले 2023 में उसने श्रीलंका को हराया था. 8 मैचों से चला आ रहा हार का सफर बाबर आजम की कप्तानी में समाप्त हुआ.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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