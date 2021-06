IND vs NZ: भारत पर जीत ने CWC 2019 की भरपाई कर दी, Ross Taylor बोले- खुश हूं फाइनल में योगदान दे पाया

WTC Final 2021 New Zealand Win: भारत को वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराने का उत्‍साह न्‍यूजीलैंड के अनुभवी बल्‍लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) के चेहरे पर मैच के बाद साफ देखा जा सकता था। टीम को टेस्‍ट चैंपियन (Test Champion) बनाने के बाद वो काफी भावुक नजर आए। टेलर ने कहा कि इस जीत (India vs New Zealand) ने इंग्‍लैंड की धरती पर साल 2019 में खेले गए 50 ओवरों के विश्‍व कप में फाइनल में हार की भरपाई कर दी है।

न्‍यूजीलैंड की टीम उस वक्‍त मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में सुपर ओवर के अजीबोगरीब नियम के चलते हार गई थी। दोनों टीमों के बीच खेला गया सुपरओवर भी टाई पर खत्‍म हुआ था। इसके बाद ज्‍यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर इंग्‍लैंड को विजेता घोषित किया गया था।

रॉस टेलर (Ross Taylor) ने न्‍यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान 100 गेंदों का सामना कर नाबाद 47 रन बनाए. उन्‍होंने कप्‍तान केन विलियमसन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 96 रन की अटूट साझेदारी बनाकर मैच को भारत की पकड़ से कोसो दूर पहुंचा दिया. भारतीय गेंदबाज अंत तक इस जोड़ी को तोड़ने का प्रयास करते रहे. इस दौरान चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने रॉस टेलर का एक आसान कैच भी टपका दिया था.

न्यूजीलैंड के लिए 107 टेस्ट खेल चुके रॉस टेलर (Ross Taylor) ने कहा, “मेरे लिए यह नहीं भूलने वाला पल है। विश्व कप की हार का गम अभी भी हमारे साथ है। मुझे खुशी है कि अब तक की सबसे यादगार जीत में मेरा अहम योगदान रहा। यह मेरे लिए एक कभी नहीं भूल पाने वाला अनुभव है.”