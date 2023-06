WTC Final 2023: ट्रेविस हेड- स्टीव स्मिथ के नाम रहा खेल का पहला दिन, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर- 327/3

ट्रेविस हेड के शतक और स्टीव स्मिथ के अर्धशतक और दोनों बल्लेबाजों के बीच नाबाद 251 रन की साझेदारी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन शिकंजा कस लिया है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट पर 327 रन बनाए हैं. ट्रेविस हेड 146 रन और स्टीव स्मिथ 95 रन बनाकर नाबाद हैं. भारतीय गेंदबाज खेल के पहले दिन विकेट के लिए तरसते नजर आए.

