WTC final 2027: श्रीलंका में 2-0 से जीत से नही बनेगी बात, जानिए टीम इंडिया का पूरा समीकरण

भारतीय टीम का अगला दौरा श्रीलंका का है. इस दौरे पर टीम इंडिया को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. गिल एंड कंम्पनी को इस दौरे पर हर हाल में शानदार प्रदर्शन करना होगा, टीम की एक भी गलती भारत के WTC खिताब जीतने के सपने को धूमिल कर सकती है.

भारत को अगर खिताब जीतने के सपने को बरकरार रखना है तो उन्हें किसी भी कीमत पर मेजबान श्रीलंका को उनके घर में 2-0 से हराना होगा. हालांकि सिर्फ इस सीरीज जीत से ही टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकती है.

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कैसे WTC फाइनल पहुंचेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम को अगली टेस्ट सीरीज अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ खेलना है. जहां पर टीम इंडिया 2 मुकाबले खेलने वाले हैं. इन दोनों ही मैचों में टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी होगी. आने वाले 1 साल में भारतीय टीम 9 टेस्ट मैच खेलने वाली है. जिसमें से फाइनल तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 7 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी. फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 5वें स्थान पर नजर आ रही है. श्रीलंका के खिलाफ अगर टीम इंडिया दोनों ही मुकाबले जीत जाती है, तो चौथे स्थान पर पहुंच सकती है. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ दोनों ही मुकाबले जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है. हाल के समय में टीम इंडिया स्पिनरों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं पा रही है. वहीं श्रीलंका की टीम 3 स्टार स्पिनरों के साथ उतर सकती है. वहीं श्रीलंका में पिच से भी स्पिनरों को सपोर्ट मिलता है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को बड़ी मुश्किल होने वाली है.

क्या है WTC POINTS TABLE का हाल

आने वाले 1 साल में भारतीय टीम 9 टेस्ट मैच खेलने वाली है. जिसमें से फाइनल तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 7 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी. फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 5वें स्थान पर नजर आ रही है.

टीम मैच जीत हार ड्रॉ कटौती अंक प्रतिशत 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया 8 7 1 0 0 84 87.50 🇿🇦 दक्षिण अफ्रीका 4 3 1 0 0 36 75.00 🇳🇿 न्यूज़ीलैंड 6 4 1 1 0 52 72.22 🇧🇩 बांग्लादेश 4 2 1 1 0 28 58.33 🇮🇳 भारत 9 4 4 1 0 52 48.15 🇱🇰 श्रीलंका 4 1 1 2 0 20 41.67 🏴 इंग्लैंड 13 4 8 1 14 38 24.36 🏝️ वेस्टइंडीज 11 2 7 2 2 30 22.73 🇵🇰 पाकिस्तान 5 1 4 0 8 4 6.67

क्या है भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट

साल के अंत में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2-0 टेस्ट मैच खेलने हैं. जिसमें से टीम इंडिया को कम से 1 टेस्ट मैच जीतना होगा. वहीं अगर दोनों ही मुकाबले टीम इंडिया जीत जाती है, तो उनके लिए फिर आगे ही राह आसान होगी. वहीं अगर भारतीय टीम को जीत नहीं मिली, तो उन्हें मुकाबला ड्रॉ पर खत्म करना होगा. जिससे वो रेस में बने रहें. साल 2027 की शुरुआत में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज घरेलू मैदान पर खेलनी है. जहां पर भी टीम इंडिया को कम से कम 3 टेस्ट मैच जीतने होंगे. इसके अलावा भारत को मैच नहीं हारना है. जिसके बाद ही टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है.