ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: बल्लेबाजी लेजेंड सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कहा है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और तीसरे नंबर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को दो ओवर के अंदर गंवाने से भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गंवाना पड़ा. टेस्ट और एकदिवसीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कहा कि ब्लैककैप नाम से मशहूर न्यूजीलैंड बेहतर टीम थी.

तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने पर ब्लैक कैप्स को बधाई. आप बेहतर टीम थे. सचिन ने आगे लिखा, टीम इंडिया अपने प्रदर्शन से निराश होगी. जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि पहले 10 ओवर महत्वपूर्ण होंगे और भारत ने कोहली और पुजारा दोनों को 10 गेंदों में खो दिया और इसने टीम पर बहुत दबाव डाला.

Congrats @BLACKCAPS on winning the #WTC21. You were the superior team.#TeamIndia will be disappointed with their performance.

As I had mentioned the first 10 overs will be crucial & ?? lost both Kohli & Pujara in the space of 10 balls & that put a lot of pressure on the team. pic.twitter.com/YVwnRGJXXr

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 23, 2021