इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) यूं तो भारतीय टीम की तारीफ करते हुए बहुत कम ही दिखते हैं. लेकिन साउथम्टन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल मैच के दूसरे दिन का खेल देखने के बाद उन्होंने भारतीय टीम की बल्लेबाजी की तारीफ की है. वॉन ने कहा कि इन मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया ने बहुत-बहुत बेहतर खेल दिखाया है.

मैच की शुरुआत में पहले रोहित शर्मा (34) और शुबमन गिल (28) की जोड़ी ने उम्दा शुरुआत दी. इसके बाद पुजारा भले 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए. लेकिन कप्तान विराट कोहली (44*) और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (29*) ने पारी को संभाले रखा. खराब रोशनी से खेल रोके जाने तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 146 रन था. भारतीय बैटिंग देखकर आज माइकल वॉन भी भारत की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए.

225 looks around par to me in Southampton … India have done very very well so far in these conditions not to have lost a lot more … #worldtestchampionshipfinal … Anyway it’s time for a G & T up north … #OnOn #INDvsNZ

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 19, 2021