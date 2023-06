IND vs AUS: कप्तान ही बना टीम का विलेन, गलती पर गलती; नहीं हुआ सुधार

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आज तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे ने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर लंच तक 108 रनों की शानदार साझेदारी करते हुए भारत का स्कोर 60 ओवर में 260/6 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया. रहाणे और केएस भरत ने तीसरे दिन का आगाज भारत के 151/5 रनों के स्कोर पर किया. दिन की दूसरी ही गेंद पर भरत को बोलैंड ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने रहाणे का बखूबी साथ देते हए 50 रनों की साझेदारी पूरी की. इस दौरान रहाणे अपना अर्धशतक पूरा करने में भी कामयाब रहे.

टीम इंडिया ने पहले सेशन में तेज बल्लेबाजी की जिसके दम पर टीम इंडिया का स्कोर 49 ओवर की समाप्ति के साथ ही 200 के पार चला गया. इस सेशन में शार्दुल ठाकुर को बड़ा जीवनदान भी मिला जिसका श्रेय पैट कमिंस की नो बॉल को गया.

दरअसल, 60वें ओवर में पैट कमिंस की चौथी गेंद फुलर रही जिसे शफल करके फ्लिक करने गए शार्दुल लेकिन गेंद पैड से जा लगी. बड़ी अपील के बाद अंपायर ने उंगली उठा दी. ऐसा लगने लगा कि भारत को 7वां झटका लग गया है लेकिन शार्दुल ने रिव्यू लेने में जरा भी देर नहीं की.

इसके बाद थर्ड अंपायर ने आराम से रिप्ले देखा और फिर गेंद को नो बॉल करार दे दिया. इस तरह शार्दुल को बड़ा जीवनदान मिल गया. इस अहम मैच में ये दूसरी बार है जब कमिंस को नो बॉल के कारण विकेट नहीं मिला. इससे पहले अजिंक्य रहाणे दूसरे दिन कमिंस की गेंद पर LBW आउट थे लेकिन नो बॉल के कारण बच गए थे. जीवनदान मिलने के बाद रहाणे ने कंगारू गेंदबाजों को संभलकर खेलना शुरू किया और अब वह अपने शतक के करीब पहुंच चुके हैं.

6 No Balls from Pat Cummins, already the most by him in an innings. Two of thrn could have got him both Rahane and Shardul...

But these two have added 109 after losing KS Bharat on the second ball of the day#WTCFinal #INDvAUS pic.twitter.com/Oo6mXSEUVf

— Abhijeet ♞ (@TheYorkerBall) June 9, 2023