Kevin Pietersen ब्रिटेन में WTC फाइनल के आयोजन से खफा, Virender Sehwag ने उड़ाया ICC का मजाक

ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में बारिश के कहर को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि बेहद महत्व वाला कोई भी क्रिकेट मैच अपने अस्थिर मौसम के लिये बदनाम ब्रिटेन में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा फाइनल मैच अब ड्रा की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले चार दिनों में इसमें लगभग 140 ओवर का ही खेल हो पाया है.

पीटरसन ने इस महत्वपूर्ण फाइनल के लिये साउथम्पटन को चुनने के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘यह कहते हुए मुझे पीड़ा हो रही है लेकिन कोई भी बेहद महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच ब्रिटेन में नहीं खेला जाना चाहिए.’’

It pains me to say it, but a ONE OFF & incredibly important cricket game should NOT be played in the UK.

