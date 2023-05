यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में पूरे किए 1000 रन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कई दिग्गज पीछे छूटे

राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाया. यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में एक हजार रन पूरे कर लिए. वह आईपीएल में एक हजार रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने पृथ्वी साव को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा वह सबसे तेज 1000 रन वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं.

यशस्वी जायसवाल ने हैदराबाद के खिलाफ मैच में 18 गेंद में 35 रन की पारी खेलकर मार्को यानसन का शिकार बने. अपनी पारी में उन्होंने पांच चौका और दो छक्के लगाए. इस मैच में उन्होंने आईपीएल में 1000 रन पूरे किए. यशस्वी जायसवाल ने 21 साल 130 दिन में अपने एक हजार रन पूरे किए हैं. वह आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज है. ऋषभ पंत के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड है. ऋषभ पंत ने 20 साल 218 दिन की उम्र में एक हजार रन बनाए थे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी साव हैं. यशस्वी जायसवाल ने पृथ्वी साव को पीछे छोड़ा है.

