IPL 2026: यशस्वी जायसवाल के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड, दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब किंग्स के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की. राजस्थान रॉयल्स की टीम पहली ऐसी टीम बनी है, जिसने इस सीजन पंजाब किंग्स को हराया है. आईपीएल 2026 में लगातार छह जीत के बाद पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है. राजस्थान की इस जीत में ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने इस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया.

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 27 बॉल में 51 (सात चौके, एक छक्का) रन की पारी खेली. इसी के साथ जायसवाल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सर्वाधिक आईपीएल अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं. यशस्वी जायसवाल का राजस्थान रॉयल्स के लिए 20वां अर्धशतक है. इस लिस्ट में पहले पायदान पर संयुक्त रुप से संजू सैमसन और जोस बटलर हैं, जिनके नाम 25-25 अर्धशतक है.

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जायसवाल ने दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

यशस्वी जायसवाल ने इस अर्धशतक के साथ दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को पीछे छोड़ दिया है. अजिंक्य रहाणे के नाम राजस्थान रॉयल्स के लिए 19 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था.

IPL में RR के लिए सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

25 – जोस बटलर (82 पारियां)

25 – संजू सैमसन (144 पारियां)

20 – यशस्वी जायसवाल (75 पारियां)

19 – अजिंक्य रहाणे (93 पारियां)

16 – शेन वॉटसन (76 पारियां)

क्या रहा मैच का हाल ?

मुल्लांपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए. इस पारी में मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों के साथ 62 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रन बनाए. इनके अलावा, कूपर कोनोली और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 30-30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

पंजाब के 223 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स ने सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल (51 रन, 27 गेंद, सात चौके, एक छक्का) और वैभव सूर्यवंशी (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) की तूफानी पारियों के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की नाबाद साझेदारी से 19.2 ओवर में चार विकेट पर 228 रन बनाकर जीत दर्ज की.

पंजाब के तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह (चार ओवर में 68 रन पर एक विकेट), लॉकी फर्ग्युसन (चार ओवर में बिना विकेट के 57 रन) और मार्को यानसेन (3.2 ओवर में बिना विकेट के 41 रन) ने 11.2 ओवर में एक विकेट पर 166 रन लुटाए जो पंजाब किंग्स की हार का अहम कारण रहा.