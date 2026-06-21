कोहली की वापसी के बाद जायसवाल का क्या होगा ? शुभमन गिल ने दिया जवाब

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार शतक लगाया. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल को मौका मिला और जायसवाल ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. हालांकि अब जब विराट कोहली वनडे टीम में वापस लौटेंगे तो यशस्वी जायसवाल का क्या होगा, यह सवाल क्रिकेट फैंस के दिमाग में है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इसे लेकर जवाब दिया है.

कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि ‘शानदार’ यशस्वी जायसवाल भारत की वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेंगे. जायसवाल ने नाबाद 110 रन बनाए जिससे भारत को यहां अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी एकदिवसीय में नौ विकेट से शानदार जीत मिली. 50 ओवर के प्रारूप में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का यह दूसरा शतक था.

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‘जायसवाल को जो भी मौके मिलेंगे उन्हें भुनाते रहेंगे’

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, हम सभी जानते हैं कि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और किसी भी खिलाड़ी के लिए (बाहर बैठना) आसान नहीं होता, अगर सभी खिलाड़ी उपलब्ध हों तो वह बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी-कभी बाहर बैठना पड़ता है, उन्हें इस सीरीज में कुछ मैच मिले और आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला. उन्होंने कहा, इसलिए उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे और उन्हें जो भी मौके मिलेंगे उन्हें भुनाते रहेंगे.

गिल ने सीरीज के आखिरी दो मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की जिससे कि जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका दिया जा सके. रोहित ने भी अपने युवा साथी के साथ तीसरे वनडे में 170 रन की साझेदारी करते हुए 79 रन की अहम पारी खेली.

जब भी ऐसी स्थिति आएगी, उसे संभाल लेंगे: गिल

लेकिन जब विराट कोहली टीम में लौटेंगे तो गिल को पारी का आगाज करने के लिए लौटना होगा और तीसरे नंबर की जगह इस अनुभवी बल्लेबाज को देनी होगी. रोहित ने भी यहां रन बनाए हैं इसलिए हो सकता है कि जायसवाल को एक बार फिर बाहर बैठना पड़े. गिल ने कहा कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी वह उसे संभाल लेंगे.

उन्होंने कहा, सभी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन करना अच्छी बात है और मुझे लगता है कि (इंग्लैंड सीरीज के लिए) टीम का ऐलान कल या अगले कुछ दिन में हो जाएगा, तो हम टीम देखेंगे और इंग्लैंड में अपनी सबसे अच्छी 11 खिलाड़ियों की टीम उतारेंगे.

‘अनुभव के साथ और बेहतर होंगे गुरनूर’

युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच में सात विकेट लेकर इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल होने के लिए मजबूत दावेदारी पेश की. गिल ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने अधिकतर जरूरी चीजें पूरी कीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वे अनुभव के साथ सीखेंगे और उम्मीद है कि एक गेंदबाज के तौर पर वे और बेहतर होते जाएंगे, अगर मैं थोड़ी आलोचना करूं तो उन्होंने थोड़े अधिक रन दिए, वे कभी-कभी थोड़े अस्थिर भी रहे. उन्होंने कहा, लेकिन वे शीर्ष स्तर पर अपनी पहली सीरीज खेल रहे हैं और तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनमें वे सभी अच्छे गुण हैं जो हम एक युवा, लंबे, तेज गेंदबाज से चाहते हैं और अनुभव के साथ वे और बेहतर ही होंगे.

‘हमारे पास ऑलराउंडर का एक अच्छा पूल’

गिल को बाएं हाथ के युवा स्पिनर हर्ष दुबे में भी काफी क्षमता दिखती है. भारतीय कप्तान ने कहा, अगर हम ऑलराउंडर और विशेषकर बाएं हाथ के ऑलराउंडर के पूल को देखें तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकल्प है, हमारे पास अक्षर और दुबे हैं तो हमारे पास एक अच्छा पूल है और वे बहुत युवा हैं. उन्होंने कहा, जब हम उनके जैसे ऑलराउंडर को देखते हैं तो यह जरूरी है कि हमें ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा हो.