किस राह पर चल निकले यशस्वी जायसवाल, कहीं पृथ्वी साव जैसा न हो जाए हाल!

यशस्वी जायसवाल पर मुंबई क्रिकेट असोसिएशन के एक अधिकारी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. अधिकारी का कहना है कि जायसवाल अब सिलेक्शन कमिटी का जवाब नहीं देते हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 7:57 AM IST

yashasvi-jaiswal
यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के लिए खेलते हुए गोवा के खिलाफ 46 रन बनाए.

यशस्वी जायवसाल के लिए यह खबर अच्छी नहीं है. दिल्ली के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी सीजन के आखिरी लीग मैच में उन्हें जगह नहीं मिली है. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन की ओर से उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि यह भारतीय ओपनर ‘पिक ऐंड चूज’ कर रहा है. यानी अपनी पसंद के हिसाब से मुकाबले खेल रहा है. और साथ ही सिलेक्शन कमिटी की बैठक से पहले जवाब नहीं देता. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में मुंबई क्रिकेट असोसिएशन के एक अधिकारी ने जायसवाल के रवैये पर काफी सवाल उठाए हैं. जायसवाल न तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं और न ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में ही खेल रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड का साफ निर्देश है कि जिस वक्त भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा न हों उन्हें उस वक्त घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य है. एमसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जायसवाल से जब कुछ ग्रुप स्टेज मैचों के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

अधिकारी ने आगे कहा, ‘यह बात सच है कि जब हैदराबाद के खिलाफ मैच से पहले उनसे उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला. इससे साफ पता चलता है कि वह अपनी पसंद के मैचों में ही खेल रहे हैं.’

अधिकारी ने आगे कहा, ‘पिछले मैच के लिए टीम चुनने से पहले हमने उनसे बात की थी यहां तक कि आने वाले मैचों के बारे में भी उनसे पूछा था. लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला. तो दिल्ली के खिलाफ घरेलू मैच के लिए उन्हें नहीं चुना गया है.’

जायसवाल ने इस साल रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक मैच खेला है. राजस्थान के खिलाफ मैच में उन्होंने 67 और 156 रन बनाए थे. जयपुर में खेला गया यह मैच ड्रॉ रहा था.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सैयद मुश्ताक अली (टी20 ट्रॉफी) और विजय हजारे टूर्नामेंट (50 ओवर टूर्नामेंट) में तीन-तीन मुकाबले खेले थे.

कुछ वक्त पहले जायसवाल ने मुंबई छोड़कर गोवा की ओर से खेलने का मन बनाया था. उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई भी किया था. लेकिन बाद में उन्होंने इरादा बदल दिया. भारतीय टेस्ट टीम के लिए 24 साल के इस खिलाड़ी ने 49 की औसत से 2511 रन बनाए हैं. उनके नाम सात शतक और 13 अर्धशतक हैं.

शार्दुल ठाकुर चोटिल हैं और इस वजह से सिद्धार्थ लाड ही मुंबई की टीम की कप्तानी करेंगे. मुंबई और दिल्ली का मुकाबला बांद्रा-कुर्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स में 29 जनवरी से शुरू होगा. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच होना है. और इसी वजह से रणजी ट्रॉफी मुकाबले का मैदान बदला गया है.

मुंबई की टीम अभी ग्रुप डी में चोटी पर है. उसने छह में से चार मैच जीते हैं. हैदराबाद के खिलाफ मैच उसने 9 विकेट से जीता.

टीम: सिद्धेश लाड (कप्तान), मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर, सुवेद पारकर, सरफराज खान, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, हिमांशु सिंह, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा।

