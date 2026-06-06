जायसवाल की टीम में एंट्री, कोहली की फिटनेस पर क्या बोले अजित अगरकर

विराट कोहली आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है. कोहली की फिटनेस के सवाल पर चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने क्या कहा.
Published On Jun 06, 2026, 03:42 PM IST
Last UpdatedJun 06, 2026, 03:42 PM IST
विराट कोहली की फिटनेस पर क्या बोले चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर
नई दिल्ली: विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए है. विराट को आईपीएल 2026 के फाइनल में चोट लगी थी. उनके स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में मौका मिला है. वनडे सीरीज का आगाज 13 जून को हो रहा है.
चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने शनिवार, 6 जून को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम का ऐलान करते हुए इसकी घोषणा की. अगरकर हालांकि इंग्लैंड में होने वाली वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली के फिट होने की उम्मीद है. यह सीरीज जुलाई में खेली जाएगी.
अगरकर ने कहा, ‘इस वक्त विराट कोहली पर इतना ही कहा जा सकता है कि उन्हें आईपीएल के फाइनल में चोट लगी थी. इसे एक सप्ताह हो चुका है. हमें अभी उनके फिट होने के टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’ इसके बाद उन्होंने कहा, ‘लेकिन ऐसा लगता है कि वह इंग्लैंड में वनडे सीरीज के लिए फिट हो सकते हैं. यह मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, तो मुझे इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए. मुझे फिजियो से कोई पक्का टाइमलाइन नहीं मिला है.’
कोहली आईपीएल 2026 में जबर्दस्त फॉर्म में थे. उन्होंने 165.85 के स्ट्राइक-रेट से 675 रन बनाए. कोहली ने आईपीएल में कभी इससे तेज स्ट्राइक-रेट से आईपीएल में कभी बल्लेबाजी नहीं की थी. जायसवाल की बात करें तो वह वनडे इंटरनेशनल में भारत की नियमित टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले वनडे इंटरनेशनल मैच में शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में सेंचुरी लगाई थी.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सकैया ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा को फिटनेस क्लियरेंस मिलने का इंतजार है. उन्होंने कहा, ‘हार्दिक अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में हैं. वह रीहैबिलिटेशन कार्यक्रम से गुजर रहे हैं. वह जल्द ही फाइनल टेस्ट से गुजरेंगे. और इसके बाद क्लियरेंस की प्रक्रिया से होगी. रोहित भी अगले दो-तीन दिन में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में जाएंगे. हम उनकी फाइनल फिटनेस क्लियरेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं.’
शनिवार को तीन सीरीज के लिए टी20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा हुई. इन तीनों में हार्दिक का नाम नहीं है. अगरकर का कहना है कि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए हार्दिक के लिए 50 ओवर के फॉर्मेट पर ध्यान देना पहली प्राथमिकता है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद अगला मैच 17 जून को लखनऊ और तीसरा व आखिरी मैच चेन्नई में 20 जून को होगा.
श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती और रवि विश्नोई.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।