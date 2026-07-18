Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

'हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूँ', स्टार क्रिकेटर यास्तिका भाटिया का बड़ा बयान

लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाने के बाद यास्तिका भाटिया ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि घुटने की गंभीर चोट के कारण क्रिकेट से दूर बिताए गए समय में उनकी सोच बदली.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 18, 2026, 05:16 PM IST

Published On Jul 18, 2026, 05:16 PM IST

Last UpdatedJul 18, 2026, 05:16 PM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल में ही खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने ऐतिहासिक शतक लगाया था. जिसकी वजह से भारतीय महिला टीम ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया था. अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने कहा है कि घुटने की गंभीर चोट के कारण क्रिकेट से दूर बिताए गए समय में उनकी सोच बदली. उन्हें धैर्य और हिम्मत में अटूट विश्वास बढ़ा.

यास्तिका भाटिया ने दिया बड़ा बयान

बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) द्वारा शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यास्तिका भाटिया ने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं चोटिल हुई थी. वह समय मेरे लिए बहुत बुरा था. घर में हो रहा विश्व कप न खेल पाने से बुरा क्या होगा. इसके बाद एसीएल इंजरी की वजह से मैं महिला प्रीमियर लीग भी नहीं खेल पाई. रिहैब और बाकी सब चीजों से यह एक लंबा सफर था. मुझे पता था कि अगर मैं प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो करती रही, तो मैं क्रिकेट में वापस आ पाऊंगी. मुझे लगता है कि इस सफर ने मुझे रिहैब के दौरान सब्र और हिम्मत रखना सिखाया. बेशक आपको परिणाम न दिखे, लेकिन प्रक्रिया वह चीज है जिस पर आपको टिके रहना है. आपको खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि आप वापसी करेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

यास्तिका ने आगे कहा कि मुझे अपने परिवार, और अपने कोच, और अपने ट्रेनर, फिजियो का अच्छा सहयोग मिला. मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया था. चोट से पहले की तुलना में मानसिक रूप से मैं अब ज्यादा मजबूत हूं. भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मुझमें आत्मविश्वास बढ़ा है. अब मुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, मैं उन्हें और भी मजबूती से वापसी करने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करूंगी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

लॉर्ड्स में इतिहास रचने के करीब टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर

लॉर्ड्स में इतिहास रचने के करीब टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर
लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य
रोडरिग्स और भाटिया के बाद नंदिनी का ड्रीम डेब्यू, भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया

रोडरिग्स और भाटिया के बाद नंदिनी का ड्रीम डेब्यू, भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया
ऑक्शन में मिली थी मोटी रकम, WPL 2026 से बाहर हुई यह स्टार खिलाड़ी

ऑक्शन में मिली थी मोटी रकम, WPL 2026 से बाहर हुई यह स्टार खिलाड़ी

Latest News

messi-17

Fifa World Cup 2026: खिताबी मुकाबले में मेसी तोड़ सकते हैं पांच बड़े रिकॉर्ड्स, बनेंगे नंबर-1

yastika-bhatia-3

'हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूँ', स्टार क्रिकेटर यास्तिका भाटिया का बड़ा बयान

fifa-world-cup-12

Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फाइनल देखने नहीं जाएंगे स्टेडियम, हैरान करने वाली है वजह

ro-ko-5

लॉर्ड्स में इतिहास रचेगी रोहित- कोहली की जोड़ी, दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि

spain-football-team-3

fifa World Cup: स्पेन के लिए आई राहत भरी खबर, फाइनल मैच से पहले मिली बड़ी खुशखबरी
sachin-tendulkar-78

गैरी सोबर्स के निधन पर सचिन और कोहली हुए इमोशनल, जानिए क्या कहा ?

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार