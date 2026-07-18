'हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूँ', स्टार क्रिकेटर यास्तिका भाटिया का बड़ा बयान

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल में ही खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने ऐतिहासिक शतक लगाया था. जिसकी वजह से भारतीय महिला टीम ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया था. अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने कहा है कि घुटने की गंभीर चोट के कारण क्रिकेट से दूर बिताए गए समय में उनकी सोच बदली. उन्हें धैर्य और हिम्मत में अटूट विश्वास बढ़ा.

यास्तिका भाटिया ने दिया बड़ा बयान

बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) द्वारा शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यास्तिका भाटिया ने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं चोटिल हुई थी. वह समय मेरे लिए बहुत बुरा था. घर में हो रहा विश्व कप न खेल पाने से बुरा क्या होगा. इसके बाद एसीएल इंजरी की वजह से मैं महिला प्रीमियर लीग भी नहीं खेल पाई. रिहैब और बाकी सब चीजों से यह एक लंबा सफर था. मुझे पता था कि अगर मैं प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो करती रही, तो मैं क्रिकेट में वापस आ पाऊंगी. मुझे लगता है कि इस सफर ने मुझे रिहैब के दौरान सब्र और हिम्मत रखना सिखाया. बेशक आपको परिणाम न दिखे, लेकिन प्रक्रिया वह चीज है जिस पर आपको टिके रहना है. आपको खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि आप वापसी करेंगे.

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“Wanted to score quicker and give bowlers more time to get England all out.



I realised my mistake in first innings.



I always think about team and I played to accelerate innings.”



– Yastika Bhatia on Lord's ton pic.twitter.com/DsU1k776qa — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 18, 2026

यास्तिका ने आगे कहा कि मुझे अपने परिवार, और अपने कोच, और अपने ट्रेनर, फिजियो का अच्छा सहयोग मिला. मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया था. चोट से पहले की तुलना में मानसिक रूप से मैं अब ज्यादा मजबूत हूं. भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मुझमें आत्मविश्वास बढ़ा है. अब मुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, मैं उन्हें और भी मजबूती से वापसी करने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करूंगी.