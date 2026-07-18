'हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हूँ', स्टार क्रिकेटर यास्तिका भाटिया का बड़ा बयान

लॉर्ड्स में शानदार शतक लगाने के बाद यास्तिका भाटिया ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि घुटने की गंभीर चोट के कारण क्रिकेट से दूर बिताए गए समय में उनकी सोच बदली.
Published On Jul 18, 2026, 05:16 PM IST
Last UpdatedJul 18, 2026, 05:16 PM IST
भारत और इंग्लैंड के बीच हाल में ही खेले गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने ऐतिहासिक शतक लगाया था. जिसकी वजह से भारतीय महिला टीम ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया था. अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने कहा है कि घुटने की गंभीर चोट के कारण क्रिकेट से दूर बिताए गए समय में उनकी सोच बदली. उन्हें धैर्य और हिम्मत में अटूट विश्वास बढ़ा.
बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) द्वारा शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यास्तिका भाटिया ने कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं चोटिल हुई थी. वह समय मेरे लिए बहुत बुरा था. घर में हो रहा विश्व कप न खेल पाने से बुरा क्या होगा. इसके बाद एसीएल इंजरी की वजह से मैं महिला प्रीमियर लीग भी नहीं खेल पाई. रिहैब और बाकी सब चीजों से यह एक लंबा सफर था. मुझे पता था कि अगर मैं प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो करती रही, तो मैं क्रिकेट में वापस आ पाऊंगी. मुझे लगता है कि इस सफर ने मुझे रिहैब के दौरान सब्र और हिम्मत रखना सिखाया. बेशक आपको परिणाम न दिखे, लेकिन प्रक्रिया वह चीज है जिस पर आपको टिके रहना है. आपको खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि आप वापसी करेंगे.
यास्तिका ने आगे कहा कि मुझे अपने परिवार, और अपने कोच, और अपने ट्रेनर, फिजियो का अच्छा सहयोग मिला. मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया था. चोट से पहले की तुलना में मानसिक रूप से मैं अब ज्यादा मजबूत हूं. भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मुझमें आत्मविश्वास बढ़ा है. अब मुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, मैं उन्हें और भी मजबूती से वापसी करने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करूंगी.