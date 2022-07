लंदन के द ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया जिसमें मेहमान टीम इंडिया ने बुमराह की शानदार गेंदबाजी और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के दम पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह ने जिन्होंने 7.2 ओवर में महज 19 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए और वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात ये है कि इस वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में बुमराह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जलवा देखने को मिला।

दरअसल, योगी आदित्यनाथ का एक जबरा फैन भारत-इंग्लैंड मैच देखने पहुंचा था। इस फैन ने मैच के दौरान योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स सीएम योगी की तस्वीर वाली टीशर्ट पहने है और उसने बुलडोजर का फोटो हाथ में पकड़ा हुआ है। इस वीडियो में फैन को योगी आदित्यनाथ के काम और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ में कसीदें पढ़ते देखा जा सकता है।

CM Yogi’s Jabra fan reached the Oval to watch the India-England ODI match, the picture of the bulldozer waved in the stadium

