दुबई: भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने संजय मांजरेकर के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। मांजरेकर और जडेजा के बीच टि्वटर पर बहस भी हो चुकी है। मांजेरकर ने ट्विटर पर जडेजा को लेकर टिप्पणी की थी जिसका भारतीय ऑलराउंडर की ओर से जवाब दिया गया था। रविवार को एशिया कप में दोनों को फिर आमना-सामना हुआ और माहौल थोड़ा सा असहज हो गया।

भारत ने दुबई इंटरनैशनल में खेले गए मैच में पांच विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 19.5 ओवर में 147 रन पर समेट दिया और इसके बाद दो गेंद बाकी रहते हार्दिक पंड्या के सिक्स की मदद से जीत हासिल कर ली। भारत ने आखिरी छह ओवरों में 59 रन बनाकर जीत हासिल की।

भारत की ओर से हार्दिक पंड्या ने नाबाद 33 और रविंद्र जडेजा ने 35 रन बनाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 29 गेंद पर 52 रन की साझेदारी की। जडेजा हालांकि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए लेकिन हार्दिक ने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को मैच जितवा दिया।

Sanjay Manjrekar – “You’re okay na to talk to me, Jaddu?”.

Ravindra Jadeja – “Ya, ya, absolutely”.#INDvsPAK #Jadeja #AsiaCup2022 pic.twitter.com/3MzXN1Eh0Z

