IPL 2026: रविचंद्रन अश्विन ने दी हार्दिक को क्लीन चिट, कहा सिर्फ वही तो जिम्मेदार नहीं

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. टीम का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट चुका है. इसके लिए कई लोग टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या को भी जिम्मेदार मान रहे हैं. पंड्या की कप्तानी और टीम में कथित मतभेदों की खबरें भी सुर्खियों में रहीं. हालांकि, भारत के पूर्व गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की राय इससे अलग है. अश्विन का मानना है कि मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के लिए सिर्फ हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

मुंबई ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को महज 4 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. अश्विन ने ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ के साथ बात करते हुए कहा, ‘मैं इस साल उनकी कप्तानी की बिल्कुल भी समीक्षा नहीं करूंगा. सच कहूं तो, जब आपका सीजन ऐसा जाता है, तो कप्तान पर इल्जाम लगाना काफी गलत है. कोई नहीं आगे आया. टीम खेलने में नाकाम रही और हार्दिक खुद पर इल्जाम ले लें, आप उनसे कुछ ज्यादा ही करने के लिए कह रहे हैं.’

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अश्विन ने आगे कहा, ‘वह गुजरात टाइटन्स में थे. दो शानदार सीजन खेले (एक में खिताब जीता और एक में रनर-अप). साफ है कि एक लीडर के तौर पर उन्होंने वहां कुछ सही किया. इसके बाद जब वह मुंबई इंडियंस में लौटे, तो उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा. रोहित शर्मा जैसे मौजूदा भारतीय कप्तान, व्हाइट-बॉल कप्तान की जगह लेना आसान नहीं है. आईपीएल में पांच खिताब. रोहित ने एक टी20 वर्ल्ड कप जीता है और हार्दिक आकर उनकी जगह ले लेते हैं. देश में आपके बहुत सारे फैन हैं. आजकल सोशल मीडिया पर टिके रहने के लिए आपको मोटी चमड़ी रखनी पड़ती है.’

अश्विन ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीम की नाकामियों के लिए सिर्फ कप्तानी ही जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मैं उनकी कप्तानी को ज्यादा जज नहीं करूंगा क्योंकि गेंदबाजी ने भी हर तरफ रन लुटाए हैं. हर बार जब कोई ओवर छह या सात रन के लिए फेंका जाता है, तो 15 रन का ओवर आता है. एक कप्तान के तौर पर आप क्या करते हैं? और हां, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर बहस हो सकती है. कप्तानी इस बात का नतीजा है कि आपकी टीम आपको कैसा दिखाती है. इसी वजह से मेरा मानना ​​है कि जब आपका सीज़न अच्छा हो, तो कप्तान को ज्यादा क्रेडिट न दें. जब आपका सीजन खराब हो, तो उसका ठीकरा कप्तान पर न फोड़ें. कोच के साथ भी ऐसा ही है; कोच खिलाड़ियों को बाहर भेजता है. इसी कारण आप उन्हें ज्यादा दोष नहीं दे सकते.’