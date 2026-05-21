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चैंपियन खिलाड़ियों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, RO-KO के फ्यूचर पर रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान

पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारत के दोनों दिग्गज सिर्फ एक ही फ़ॉर्मेट के खिलाड़ी हैं. आईपीएल में उनका बल्ला जमकर बोल रहा है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 21, 2026, 06:19 PM IST

Published On May 21, 2026, 06:19 PM IST

Last UpdatedMay 21, 2026, 06:19 PM IST

Ricky Ponting on RO-KO

Ricky Ponting on RO-KO

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 में भी दमदार प्रदर्शन किया है. 2027 में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, वनडे वर्ल्ड कप में दोनों भारतीय दिग्गज के हिस्सा लेने पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग का मानना ​​है कि भारतीय सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप तक टिके रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोहली और रोहित जैसे चैंपियनों को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता.

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पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, भारत के दोनों दिग्गज सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मेट के खिलाड़ी हैं. 50 ओवर के क्रिकेट के अलावा उन्हें ज़्यादातर खेलने का मौका IPL में ही मिलता है. दोनों बल्लेबाजों ने इस सीजन भी आईपीएल में प्रभावित किया है.

आप उन्हें कभी भी दौड़ से बाहर नहीं मान सकते: पोंटिंग

IPL में पंजाब किंग्स के मुख्य कोच पोंटिंग ने PTI से कहा, मैं देख सकता हूं कि वे आगे बढ़ने और वहां (2027 वनडे वर्ल्ड कप) तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चैंपियन खिलाड़ियों के बारे में मैंने हमेशा एक बात कही है कि आप उन्हें कभी भी ‘ना’ नहीं कह सकते, आप उन्हें कभी भी दौड़ से बाहर नहीं मान सकते.

उन्होंने कहा कि इस IPL में विराट इसका एक और बेहतरीन उदाहरण रहे हैं, वे अब उतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जितना वे पहले खेला करते थे, लेकिन उनमें जीतने का वही जज़्बा और चाहत आज भी बरकरार है. रोहित शर्मा इस IPL में जिस बेहतरीन फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ उतरे हैं, वैसी फ़िटनेस मैंने शायद पिछले 10 या 12 सालों में उनकी कभी नहीं देखी, तो उन खिलाड़ियों में आगे बढ़ने और खुद को जितना हो सके उतना बेहतरीन खिलाड़ी बनाने का जुनून आज भी मौजूद है.

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160 प्लस की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे रोहित- कोहली

कोहली इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. वहीं हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी के बाद से, रोहित मुंबई इंडियंस की टीम में एक ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर खेल रहे हैं. आठ मैचों में, उन्होंने दो अर्धशतकों की मदद से 283 रन बनाए हैं. कोहली और रोहित, दोनों ही 160 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी कर रहे हैं.

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फिटनेस और फॉर्म दिलाएगा वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह !

मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज़ के लिए भारत की टीम में कोहली और रोहित को शामिल किया गया. रोहित को टीम में उनकी फिटनेस की शर्त पर शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या रही है. भारतीय टीम के चयनकर्ता, वनडे वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों के चयन पर टूर्नामेंट शुरू होने के करीब ही फैसला लेंगे, और उस समय उनकी फिटनेस और फॉर्म को ध्यान में रखेंगे. बीसीसीआई से सूत्र के मुताबिक, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, अभी इसमें काफी समय बाकी है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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