भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद जब ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम को संबोधित किया तो उन्होंने ना केवल मैच में खेलने वाले क्रिकेटर बल्कि स्क्वाड के सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। गाबा में जीत के बाद रहाणे ने पूरी सीरीज में एक भी मैच नहीं खेल सके स्पिनर कुलदीप यादव की हौसलाफजाही की और कहा कि जल्द ही उनका टाइम आएगा।

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट जिसमें कप्तान रहाणे 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा करने के बाद खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। वीडियो में रहाणे ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ समेत पूरी टीम को जीत का श्रेय दिया।

साथ ही रहाणे ने प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे कुलदीप और ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर नेट गेंदबाज के तौर पर गए कार्तिक त्यागी के प्रयासों को सराहा। सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के रहते कुलदीप को चार में से एक मैच में खेल पाए लेकिन रहाणे ने कहा कि उनका समय जल्दी आएगा।

भारतीय बल्लेबाज का इशारा इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाले घरेलू टेस्ट सीरीज की तरफ था। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले दो मैचों के लिए चुनी टीम में कुलदीप को शामिल किया है। वहीं गेंदबाजी कोच भरत अरुण का भी कहना है कुलदीप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे।

As we draw curtains on our historic triumph and start our preparations for the home series, here’s Captain @ajinkyarahane88‘s address to #TeamIndia from the Gabba dressing room.

Fullhttps://t.co/Sh2tkR5c7j pic.twitter.com/l7wr6UXSxq

— BCCI (@BCCI) January 23, 2021