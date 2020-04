भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले धोनी को दबाव में संयम रखने की अपनी क्षमता के लिए कैप्टन कूल का नाम दिया गया है लेकिन क्रिकेट के मैदान पर ऐसे कई मौके आए हैं जब कैप्टन कूल ने अपना आपा खो दिया।

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने ऐसे एक किस्से को याद किया। यादव ने मशहूर एंकर और कमेंटेटर जतिन सप्रू के साथ वीडियो इंटरव्यू के दौरान बताया कि दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच के दौरान धोनी ने उनकी बात नहीं सुनने पर कुलदीप को मैदान पर डांटा था।

“You’ve never seen my anger till now beta!” #Thala @msdhoni to @imkuldeep18 after a T20 against Sri Lanka! #WhistlePodu VC: @jatinsapru pic.twitter.com/uUufPJRvyL

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2020