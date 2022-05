पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा देश शोक में हैं। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में रविवार को ताबड़तोड़ 30 गोलियों मारकर हत्या कर दी गई। इस सिंगर की हत्या से उनके फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत भी दुखी हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए मूसेवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” सिद्धू मूसेवाला की खबर सुनकर स्तब्ध हूं, बाबाजी आपको अपने चरणों में स्थान दें। आपके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना।#SidhuMooseWala”

In shock and disbelief. Siddhu Moosewala gone to soon. Heartbreaking news ? Satnam Waheguru ?? May his soul rest in peace ??

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 29, 2022