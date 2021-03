एक ओवर में 6 छक्के क्लब में शामिल हुए Kieorn Pollard, Yuvraj Singh और गिब्स ने यूं किया स्वागत

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) बुधवार को एक ओवर में छक छक्के जड़ने वाले (Six Sixes in an Over) क्लब में शानदार एंट्री की. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी और पहले कप्तान हैं. एक ओवर में 6 छक्के जड़ने के क्लब में आने के बाद इस क्लब में पहले से मौजूद दो खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने पोलार्ड का स्वागत किया है. गिब्स ने इस कारनामे को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से भी जोड़कर देखा है.

बुधवार को वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में टी20 मैच खेल रही थी. 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किल में फंस गई थी. विंडीज के पहले 3 विकेट अकीला धनंजय (Akila Dananjaya) ने अपनी हैट्रिक लेकर गिरा दिए. 3.1 ओवर तक ही विंडीज की टीम 52 रन बना चुकी थी. लेकिन अगली 3 गेंदों पर अकीला ने हैट्रिक लेकर मैच में श्रीलंका की वापसी करा दी.

यहां से कप्तान कीरोन पोलार्ड ने पारी को संभाला और 11 बॉल पर 38 रन की पारी खेलकर टीम की जीत तय कर दी. इस बीच पोलार्ड हसरंगा का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए थे. लेकिन इससे पहले वह टीम की मुश्किलें हल कर चुके थे. उन्होंने इस पारी में सिर्फ 6 ही छक्के जड़े, जिसमें कोई चौका शामिल नहीं था. लेकिन ये 6 के 6 छक्के एक ही ओवर में जड़ दिए. कप्तान पोलार्ड की इस बल्लेबाजी से विंडीज मैच भी जीत गई और पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए.

इसके बाद युवराज सिंह और हर्शल गिब्स ने उनकी तारीफ की है. युवराज ने ट्वीट कर लिखा, ‘इस क्लब में आपका स्वागत है कीरोन पोलार्ड. हैशटैग सिक्ससिक्सेज आप कमाल हो.’

गिब्स ने दो खास ट्वीट कर पोलार्ड के इन छक्कों की तारीफ की और इसे मुंबई इंडियंस से भी जोड़कर देख है. गिब्स ने एक ट्वीट में लिखा, ‘6 छक्के जड़ने के लिए मार्च प्रचलित महीना है. उन्होंने 16 मार्च 2007 और 3 मार्च 2021 की तारीख लिखकर कायरन पोलार्ड को बधाई दी.’

बता दें गिब्स ने 2007 वर्ल्ड कप में 16 मार्च के ही दिन 6 छक्के जड़े थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी बने थे. इसके बाद 2007 में ही टी20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के जड़कर दूसरे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था.

एक अन्य ट्वीट में गिब्स ने लिखा, ‘1.2.3 इंटरनेशनल क्रिकेट में 6×6 जड़ने वाले पहले 3 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. स्वागत है कीरोन पोलार्ड.’ बता दें युवराज सिंह और हर्शल गिब्स भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, जबिक पोलार्ड इस टीम के लिए अभी भी खेल रहे हैं.