महिला एशिया कप 2022 के पहले दिन भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 41 रन से जीतकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया है. भारतीय टीम ने जेमिमाह रॉड्रिग्स की पारी से यह जीत हासिल की, मगर इस मैच में थर्ड अंपायर के एक फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं. भारतीय बल्लेबाज पूजा वस्त्राकर इस मैच में रन आउट हो गईं, मगर रिप्ले में दिख रहा था कि पूजा का बल्ला क्रीज के अंदर है. भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई है.

युवराज सिंह ने ट्वीट किया…थर्ड अंपायर का यह काफी खराब फैसला है! पूजा वस्त्राकर को संदेह का लाभ देना चाहिए था.

That’ is such a poor decision by the third umpire ! Should have given pooja vastrakar benefit of doubt !! #indiavssrilanka #WomensAsiaCup

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 1, 2022